Emma Watson defiende su portada en Vanity Fair

Por estos días, la protagonista de La Bella y la Bestia y la ex maga de Harry Potter, han estado en boca de todos no solo por el próximo estreno de la película de Disney, sino también por la ultima portada de la revista Vanity Fair.

En esta, Watson aparece semi desnuda, con solo un manto de crochet cubriendo su pecho, lo que deja mucha piel al descubierto. Para muchos, la foto es elegante y cuidadosa, pero otros han atacado a la actriz que en varias oportunidades se ha declarado feminista y ha criticado desnudos de otras celebridades.

Uno de los comentarios más fuertes, fue el escrito por la reconocida periodista inglesa Julia Hartley-Brewer. Por medio de twitter, la periodista expresó: “Feminismo... la brecha salarial por género... por qué no me toman en serio... oh, y aquí están mis tetas", junto a la imagen de la revista.

Ante tanta polémica, la actriz afirmó no entender el revuelo, pues para ella no tiene nada que ver ser feminista y posar ligera de ropa. “No entiendo qué tienen que ver mis pechos con el feminismo. Para mí esto revela cuántas ideas equivocadas hay sobre el feminismo. El feminismo es dar poder de elección a las mujeres. El feminismo no es un palo con el que golpear a otra mujer. Es libertad, liberación, igualdad. De verdad que no entiendo qué tienen que ver mis pechos con esto. Es muy confuso. Estoy confusa y mucha gente también”, precisó Watson en una entrevista concedida a la BBC.