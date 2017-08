Emotivo mensaje de Maluma preocupa a sus seguidores en redes sociales

Luego del anuncio que hizo muy emocionado Maluma en sus redes sociales sobre la llegada de Hércules, el caballo negro que ya hace parte de su familia. Ahora sus seguidores andan preocupados porque el cantante compartió en Instagram un emotivo mensaje que para muchos estaba cargado de nostalgia.

Aunque no se conoce la razón de la publicación del cantante, este dejó claro que el paisa no está pasando por un buen momento quizás en su vida personal porque a nivel laboral sigue siendo uno de los artistas más exitosos del momento por lo que sus seguidores aprovecharon para expresar su apoyo en varios comentarios.

Nadie sabe que hay detrás de la vida de los artistas.. (no me estoy quejando) solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser "Exitoso". Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. antes de existir MALUMA siempre ha estado JUAN LUIS! Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 12:32 PDT

“Nadie sabe que hay detrás de la vida de los artistas.. (no me estoy quejando) solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser “Exitoso”. Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. antes de existir Maluma siempre ha estado Juan Luis”, dice el mensaje del paisa que acompañó con una fotografía donde se le ve con rostro preocupado, gafas oscuras y chaqueta negra.

Ante esto sus seguidores respondieron con mensajes de ánimo. “Bello Juan mucho ánimo”, “Hacer lo que haces debe ser agotador, mucha fuerza te queremos”,“Así es todos somos humanos no somos perfectos”, fueron algunos.

BIENVENIDO HÉRCULES A ESTA FAMILIA Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 5:41 PDT

Cabe recordar que en esta semana J Balvin también sorprendió con varias publicaciones en Instagram donde dejó claro que no se siente bien emocionalmente, lo que preocupó a sus fanáticos teniendo en cuenta que el intérprete de ‘Mi Gente’ ha pasado por ataques de pánico y depresión.

“Todo lo que me está pasando es bueno. Estoy en proceso de transformación, de tormenta, y la tormenta invita al cambio”, escribió Balvin en las redes.

¿Qué le estará pasando a los reguetoneros colombianos?