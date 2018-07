Empresario dominicano retoma demanda contra Ricardo Arjona

El empresario artístico dominicano Félix Cabrera anunció hoy que retomó la demanda que retiró en marzo pasado contra el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona por un supuesto incumplimiento de contrato.

En un comunicado, Cabrera acusó a Arjona "de incumplir un acuerdo mediante el cual se comprometió a honrar una serie de compromisos" luego de que el dominicano dejara sin efecto una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional, centro de Santo Domingo.



El promotor musical alega que el cantante le adeuda 650.000 dólares (526.480 euros) correspondientes a dos conciertos que Arjona no llegó a ofrecer en Santo Domingo en 2015, después de que el empresario le pagara 1,3 millones de dólares (un millón de euros) por ofrecer cuatro recitales en la capital dominicana.



El 19 de marzo pasado Cabrera anunció que, tras una reunión amistosa con Arjona, dejó sin efecto la acción judicial que había iniciado contra el artista por el supuesto incumplimiento.



Sin embargo, el abogado del empresario, Julio Cury, señaló hoy en un comunicado que "no se llegó a ningún acuerdo" y que en aquella ocasión "se envió una nota de prensa solicitada expresamente por Ricardo Arjona para debilitarle el proceso a Saymon Díaz, pero, de entrada, nunca hubo acuerdo".



"Eso fue un espacio que se abrió al diálogo para buscar una avenencia con motivo a las dificultades que existían", agregó.



Arjona enfrenta otro proceso en la Justicia dominicana con el empresario Saymon Díaz, que requisó equipos de sonido del artista tras su actuación en Santo Domingo el 10 de febrero pasado, bajo el alegato de que éste le adeuda 75.000 dólares correspondientes al pago de recitales que no llegó a ofrecer en el país.



Los abogados del interprete han denunciando que pese a que la Corte de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dominicano dejó sin efecto el embargo interpuesto por Díaz, este se ha negado a devolver los equipos, situación que estiman como una burla para la justicia dominicana.