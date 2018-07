En 2018 habrá dos reinados nacionales: uno en Medellín y otro en Cartagena

La noticia: La mujer que representará a Colombia en Miss Universo 2018 será escogida el 30 de septiembre en Medellín, durante una transmisión en vivo del canal RCN. El Concurso Nacional de Belleza, CNB, lo anunció ayer y el mismo Raimundo Angulo aseguró que la decisión fue motivada por la organización de Miss Universo, que ha establecido como fecha límite para inscribir a todas las participantes de la próxima edición el 1 de octubre de 2018, y por la intención del CNB de quedarse en Cartagena en noviembre.

El programa se llamará ‘Rumbo a Miss Universo’, y es fruto de una alianza entre RCN (dueño de la franquicia de Miss Universo Colombia), La W y el periódico El Tiempo. En Medellín habrá siete jurados internacionales y el público podrá votar esa noche por sus favoritas.

Las preguntas:

¿Quiénes participaran en la gala del 30 de septiembre?

Las reinas que cada comité departamental de belleza escoja para mandar a Medellín. Pueden ser las actuales virreinas de cada departamento o chicas que cumplan con todos los requisitos exigidos por el CNB. No podrán ser exreinas que hayan participado en el CNB. Según Raimundo Angulo, habrá entre 18 y 22 participantes en el programa del 30 de septiembre. Estas concursantes serán diferentes a las que participarán en el reinado que se realizará en noviembre de este mismo año en Cartagena y no podrán participar en ninguna otra edición del CNB.

¿Finalmente sí se llevan el reinado de la ciudad?

No. El CNB seguirá realizándose cada noviembre en Cartagena pues, según Raimundo Angulo, él y la junta directiva así lo han decidido. Este reinado ‘rápido’ se hará solo en 2018 y solo para escoger a la reina que nos representará en Miss Universo, con el fin de cumplir con lo plazos establecidos por los nuevos dueños del certamen de belleza más reconocido del mundo.

¿Entonces no se hará el concurso en noviembre en Cartagena?

Sí ser hará. De hecho, en 2018 habrá, como quien dice, dos reinados nacionales diferentes en Colombia. El primero es el que se realizará en Medellín y el segundo, es el que se realizará en nuestra ciudad, en el marco de las Fiestas de la Independencia. Según Raimundo, la coronación de Cartagena será el 11 o 12 de noviembre. La reina que escojan en Medellín ganará el título de Señorita Colombia 2018 y la que escojan en Cartagena será Señorita Colombia 2019.

¿La reina que escojan en noviembre en Cartagena irá a Miss Universo en 2019?

No necesariamente. “Eso no te lo puedo asegurar, porque nosotros estudiamos cada año y cada día trae su afán. Estamos estudiando jurídicamente todos esos temas, porque nosotros participamos en otros eventos internacionales y estamos tomando decisiones sobre ese tema también”, explicó Angulo.

¿Será el de la Señorita Colombia el reinado más corto del CNB?

Sí. La reina que escojan en septiembre en Medellín recibirá la corona de Laura González Ospina y, la corona será entregada en noviembre en Cartagena. Es decir, solo tendrá la corona un mes ‘larguito’. No hará labor social y ni siquiera participará en las actividades del reinado de noviembre en Cartagena. Solo tendrá la tarea de ir a Miss Universo.

¿Hasta cuándo se pueden inscribir las reinas que quieran participar en septiembre?

Hasta ayer, no había candidatas inscritas para ‘Rumbo a Miss Universo’. El CNB aún no ha establecido fecha límite, pero, según Raimundo, deberían estar seleccionadas en agosto.

Respecto a elegir mujeres transgénero:

España eligió a una mujer transexual, Ángela Ponce (foto), para enviar a Miss Universo y Puerto Rico abrió la puerta a la participación de transexuales, ¿y en Colombia? “Para participar, tiene que haber nacido mujer. No hemos cambiado esa regla y no pensamos cambiarla. No tengo nada en contra de las transexuales, soy de pensamiento liberal, pero en el caso concreto del CNB, esas son las reglas que se han establecido”.