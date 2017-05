En el 'Desafío': trato de Osmín a Tatiana indignó a televidentes

Apenas se emitió el segundo capítulo del ‘Desafío Súper Humanos’, y ya el reality del canal Caracol comenzó a generar controversias.

A través de redes sociales, algunos televidentes manifestaron su indignación por el trato que el exmilitar cubano, Osmín Hernández, dio a Tatiana Ussa, integrante del equipo ‘Desterrados’.

Todo empezó cuando la modelo fitness, con más de 1 millón de seguidores en Instagram, fue invitada por su antiguo equipo ‘Vallecaucanos’ a disfrutar de una salida especial que incluyó asistir a un concierto de Jennifer López.

Al momento de cenar, Tatiana comió macarrones, lo que enfureció al exmilitar cubano, pues desde que inició su entrenamiento con los cinco ‘Desterrados’ les advirtió que una de las reglas era comer solo pescado, agua y ensalada.

Como castigo a su desobediencia, Osmín hizo que la vallecaucana se levantara de la mesa y la puso a hacer 10 flexiones. Sus antiguos compañeros quedaron paralizados.

Reacciones

En la página en Facebook del ‘Desafío Súper Humanos’, una mujer comentó “eso es lo que genera este programa violencia, violencia y pura violencia. Además, ¿el respeto a los demás dónde queda? Lamentable el programa”.

Otras dijeron, “qué falta de respeto con ese (...) programa, estamos nosotras pasando por el maltrato de las mujeres y tenían que poner ese (...) negro maltratando una mujer (...)”, y “qué falta de respeto con ese programa donde lo ven niños, no qué dolor” (SIC).

Un hombre aseguró que la actitud del entrenador es “para que (Desterrados) vayan agarrando mínimo... no han entendido todavía que están bajo el régimen militar de Osmín”.

Mientras que otro advirtió “señores #CanalCaracol #DesafioSuperHumanos, a una mujer no se maltrata de esa manera, ojo con el mensaje que están enviando. Cada día me sorprenden más los programas de Caracol, un entrenador no se comporta de esa manera y mucho menos se trata a una dama así, las nuevas generaciones creerán que eso es normal”.