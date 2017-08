En esto anda Donny Caballero

Después de su gran éxito como vocalista del grupo ‘Dragón y Caballero’, Donny Caballero escribe un nuevo capítulo en su vida, claro está, en el mundo de la música, uno de los aspectos más importantes de su vida. “La música me atrapó el día correcto en el momento correcto”, asegura y nos cuenta qué ha sido de su carrera. ¿Volvieron ‘Dragón y Caballero’?

“Dragón y Caballero es y será mi punto de partida. Siento que la gente nos quiere juntos en Colombia. Sigo haciendo música junto a mi hermano, Dragón, pero no hemos vuelto a construir el dúo”, comenta Donny, quién también confiesa que está fascinado con la acogida del público peruano. “He estado yendo mucho a Perú y siento que he conquistado un nuevo público. Me han acogido muy bien y casi no salgo de allá”. Además, asegura que su anterior sencillo, ‘La alergia’, fue un éxito en el país

Un nuevo álbum

Este nuevo disco, que será lanzado de manera digital en septiembre de este año, lleva por nombre ‘Borrón y cuenta nueva’. “Se refiere a mi carrera y a mi vida personal, que también he querido darle un nuevo comienzo”, nos contó. El álbum contará con canciones inéditas de Caballero en versión acústica.

Adicionalmente está planeando hacer videos conceptuales a cada una de las canciones que hacen parte de este nuevo trabajo discográfico.

El cartagenero reside en Bogotá y espera cumplir sus metas una a una. Primero, seguir grabando el álbum; segundo, lanzar un nuevo sencillo en octubre; y por último, ser productor, compositor de otros artistas y viajar con su música.