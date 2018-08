En medio de lagrimas, Manuela Gómez reveló el difícil momento por el que pasa

Luego de ser una de las ex protagonistas de Novela más polémicas del reality y con mayor popularidad, ahora Manuela Gómez no pasa por su mejor momento.

Con lagrimas en sus ojos, la paisa contó a sus seguidores que Instagram le cerró su cuenta, por lo que perdió todos los contactos y compradores de la mercancía que vende vía online.

A través de un en vivo que realizó por medio de otra cuenta aseguró que no entiende la razón por la que Instagram decidió restringir su cuenta en Colombia, pues en otros países aún funciona. Sin embargo, la exprotagonista demostró que se siente muy afectada por lo ocurrido.

"Pornografía no hago, ni desnudos, ni soy viciosa, realmente no sé por qué me restringieron en Colombia, si es donde yo me muevo, tengo mi empresa", dijo en medio de su tristeza.

Manuela agregó que al contrario de lo que muchos piensan, ella usa sus redes para trabajar y conseguir dinero y no solo como un simple pasatiempo. Además, dijo que muchas personas dependen de sus ventas por lo que está muy preocupada.

"No sé si mucha gente me reportó la página, no conozco lo que habrá pasado. Si toca empezar de nuevo, toca, pero es muy complicado volver a conseguir el millón y medio de seguidores que ya tenía, porque yo no soy una presentadora o alguien que salga en la televisión, a mí me tocó ganármelos", manifestó.

Hasta el momento se desconoce si Gómez pudo recuperar su cuenta, por ahora los usuarios esperan que regrese pronto a la web.

Aquí el en vivo completo.