En medio de lágrimas, Milena López se despidió de RCN

La renuncia de Milena López es oficial. En medio de lagrimas y emoción, la presentadora confirmó su salida del canal RCN y se despidió de los televidentes.

"Este es el mejor equipo de trabajo que he tenido en mi vida". "A Laura le debo muchas cosas, he aprendido todos los días de ella. La propuesta que me hicieron en el canal a donde me voy es gracias a lo que he aprendido con Jota. Esto para mí no es fácil", aseguró en el programa Muy Buenos Días.

Con estas emotivas palabras @smilelopez se despidió de #LoMáximoMBD y agradeció al equipo por los buenos años de amistad. Una publicación compartida de Muy Buenos Días (@mbdrcn_oficial) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 6:53 PDT

"La manizaleña decidió decirle adiós al programa de las mañanas del Canal RCN. Fueron seis años madrugando con los televidentes en compañía de Jota Mario Valencia, Laura Acuña y Adriana Betancur. Durante este tiempo Milena supo ganarse el corazón de todos los colombianos, dentro del programa siempre se destacó su humildad, carisma y el gran amor por los animales", escribió el canal RCN en su página web.

La noticia de su renuncia la dio a conocer TvyNovelas el pasado 1 de septiembre. De acuerdo a una fuente oficial del medio, López, quien hizo parte del canal por más de 10 años, “trabajará en la sección de farándula de la nueva estrategia de noticias del canal City TV con El Tiempo Televisión, que ahora dirige Claudia Palacios”.

De esa forma, Milena se une a Cristina Hurtado, Carolina Soto y Catalina Robayo, quienes, recientemente, salieron del canal en búsqueda de nuevos horizontes.