En programa en vivo, JLo mostró uno de sus trucos para lucir una esbelta figura

Por estos días la ‘Diva del Bronx’, Jennifer López, es tendencia por su videoclip ‘El Anillo’, tema que lanzó hace una semana durante la celebración de los Premios Billboard 2018. Es por eso que está en el ojo de medios de comunicación y redes sociales, pues la letra de su canción la relacionan con su novio Alex Rodríguez.

La artista fue invitada al programa ‘The Ellen Show’ para hablar sobre su nuevo sencillo y por supuesto de su relación con el ex beisbolista, sin embargo, durante la emisión no solo hubo diálogos sino también diversión, donde JLo fue la protagonista de un divertido baile.

Junto al coreógrafo y bailarín Derek Hough, otro de los invitados, la Diva realizó algunos de sus mejores pasos de baile con el fin de cumplir con el reto del coreógrafo. Se levantó y muy segura se dispuso a hacerlo, pero el hermoso vestido azul que llevaba puesto se alzó dejando al descubierto la faja que cubría media pierna.

A Jennifer parece no haberle importado y en plena transmisión se acomodó la faja, el vestido y siguió su baile muy contenta.

“Si no se me hubiera visto mi Spanx, lo habría hecho mejor”, dijo refiriéndose a la faja que llevaba puesta debajo de su vestido y que no solo ella sino muchas celebridades también lucen.

El video fue publicado en la red social del show de Ellen, donde ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones.

En cuanto a su canción ‘El Anillo’, la boricua comentó que desde que pensó en el título del tema sabía que iba a causar polémica, por lo que antes de lanzarla se la mostró a su novio, quien dijo haberle gustado. La celebridad afirmó que está abierta a todas las posibilidades que le pueda brindar la vida.