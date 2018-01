Carolina Soto se despide con lágrimas de Canal Uno

Carolina Soto, quien hasta hoy trabajó como presentadora en el programa ‘Acá entre nos’, le dijo adiós al Canal Uno. Lea aquí: Carolina Soto le dice adiós a Canal Uno

Con lágrimas y voz entrecortada, Carolina oficializó su renuncia del canal y se despidió de los televidentes.

“Hoy me despido del Canal Uno. Fueron cinco meses maravillosos. Nunca me imaginé dejar tan buenos amigos acá... Nunca había tenido un jefe tan maravilloso, aprendí mucho porque me dieron la oportunidad de mostrar otra faceta de mi vida”, agregó.

"La pasé delicioso. No hubo un día que no me riera, que no me divirtiera en este programa... Seguiré en otros proyectos, pero nos veremos más adelante. Por ahora me dedicaré a mi familia", puntualizó.

Tras el retiro de la caleña, Alexandra Santos será su reemplazo.

La noticia de la renuncia de Soto se conoció ayer por medio de la revista 15 minutos, quien afirmó que la presentadora tendría una propuesta de Caracol Internacional, que no dudó en aceptar y que la obliga a dejar el canal.

Recordemos que luego de trabajar 8 años para el Canal RCN, la también empresaria renunció para ingresar a la nueva parrilla de Canal Uno, donde duró solo cinco meses.