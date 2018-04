Encuentro entre Big yamo y Don Omar no fue una casualidad

La pasada edición de los Carnavales de Bolivia se convirtió en la oportunidad perfecta para que Big Yamo y el reconocido reguetonero Don Omar tuvieran su primer contacto alejado de los escenarios pues en anteriores ocasiones el cartagenero se había presentado en la misma tarima que el puertorriqueño pero nunca habían tenido un espacio para dialogar como colegas, y como si fueran amigos de años en una conversación telefónica, quedaron en verse cuando Don llegara a nuestro país y así fue para sorpresa del intérprete de ‘La batea’. Q’hubo te tiene los detalles del comentado encuentro.

Él mismo lo contactó

En la última conversación que tuvieron, Don Omar le expresó a Big Yamo que estaría feliz de conocerlo para hablar de música, en ese entonces el puertorriqueño le expresó que una vez llegara a nuestro país como parte de su gira de despedida de los escenarios, tendrían la oportunidad de verse, Big Yamo creyó que todo quedaría en un simple momento de emoción pero la semana pasada cuando Don Omar llegó, las cosas cambiaron.

“Me preguntó que si podía ir a Medellín y yo tenía algunas cosas por confirmar pero fue una persona que tenemos en común la que me volvió a decir que si iba o no para el concierto y hasta los tiquetes me consiguió y fue como se dio todo”, comenta Big Yamo, quien todavía no asimila lo que pasó.

Tremenda atención

Una vez en Medellín Big Yamo y Don Omar se encontraron en un hotel de la ciudad y pudieron compartir algunos momentos. “Yo pensé que después de allí, solo nos darían unas boletas para verlo y listo pero no, me dijeron: ‘te vas con nosotros en nuestro equipo’”. Nos fuimos en su caravana y llegamos al lugar, hablamos de lo que estaba pasando, me pregunto acerca mi carrera. Todo estuvo muy bien, es una calidad de persona”, añade el cartagenero, que seguidamente relata lo que fue uno de los mejores momentos de su vida.

“Llegó el momento del show y todos corrían. Yo veía el show desde tarima y en ese mismo momento pasa por donde estoy, y de repente me saluda ante el público y dice: ‘Dímelo Yamo’, eso me dejó en shock. Después que todo se terminó fuimos un rato al hotel y nos despedimos”, concluye el artista, que nos dejó con la intriga si se avecina alguna colaboración musical con este grande del género.

No se presentó

Las redes sociales estallaron en comentarios después que se conociera la cancelación de la presentación de Don Omar en Bogotá. Según informaron las autoridades de la capital del país, el evento no contaba con los permisos legales, pues no cumplía con requisitos en relación con la infraestructura del sitio.