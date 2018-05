‘Encuentro’, lo nuevo de Chabuco Martínez

Desde hace algún tiempo el cesarense José Darío Martínez Acosta, ‘Chabuco Martínez’, anda buscando algo.

Y ese algo tiene que ver con una voz y sonido propios, pero siempre teniendo de presente sus orígenes terrenales y musicales, que tienen mucho que ver con su nacimiento en la ciudad de Valledupar y su contacto inmediato con la música vallenata.

Su padre, el guitarrista Hugues Martínez, organizaba recitales donde se escuchaban los clásicos paseos y merengues de compositores tan emblemáticos como Rafael Escalona, Gustavo Gutiérrez, Leandro Díaz, Octavio Daza, Tobías Enrique Pumarejo, Santander Durán Escalona o Fredy Molina.

Pero también en esa casa se oían las músicas del mundo. Su padre era admirador de la peruana Chabuca Grande...Y por ahí podría venir el rótulo conque se autonombra este cantautor.

Pues bien, todos esos cantos y esas músicas del mundo hacen parte del repertorio de Chabuco, quien se está especializando en amalgamar los sonidos y letras de sus recuerdos con las rítmicas extranjeras que se oían en su casa.

El resultado de esas experimentaciones es una producción llamada ‘Clásicos Café La Bolsa’, en donde combinó los paseos románticos del vallenato con el jazz.

Después publicó el álbum ‘De ida y vuelta’, al cual llevó más canciones vallenatas románticas, pero revestidas con los arpegios del flamenco.

Y ahora nos presenta ‘Encuentro’, en el que retoma los clásicos vallenatos y los matrimonia con la zamba brasilera:

‘Amor comprado’ (Armando Zabaleta), ‘Besito de agua’, ‘Margarita’ (Vicente García), ‘La casa en el aire’ (Rafael Escalona), ‘Mi samba’, ‘Ausencia’ (Santander Durán Escalona), ‘Amor sensible’ (Fredy Molina), ‘Muñeca de porcelana’, ‘El cantor de Fonseca’ (Carlos Huertas) y ‘El almirante Padilla’ (Rafael Escalona).

“Esas músicas –dice el trovador--, para que fueran muy distintas, muy alejadas entre sí, pero no lo son tanto. El jazz, el flamenco y la música brasilera tienen cierta familiaridad que uno debe saber detectar y manejar para que el resultado sea excelente y no rechine al oído del oyente”.

La grabación de este álbum se inició en abril de 2017 en Sao Paulo, Brasil, con el productor Swami Jr y participaron el español Alejandro Sanz, el dominicano Vicente García, el famoso pianista brasileño Zé Godoy y José Quiñones, como cuota colombiana.

En su carrera, ‘Chabuco Martínez’ se ha presentado en famosos escenarios como el Palacio de Bellas Artes en México, Sala Berlanga en Madrid y el House of Blues de Estocolmo, sin olvidar sus presentaciones en festivales musicales alrededor del mundo como He for She (México), Showcase Latin Billboard (Colombia), Concierto W Radio (Miami), Concierto ONU (México) y Premios Nuestra Tierra (Colombia), en el cual fue nominado a Mejor Álbum del Año en el 2012.

Sus álbumes anteriores son: ‘Morirme de amor’ (2002); ‘Nació mi poesía’ (2008); ‘Clásicos café la bolsa’ (2010); y ‘De ida y vuelta’ (2013).