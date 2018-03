Entre el bien y el mal

Por: Sofía Flórez Mendoza

Ponerse en los zapatos de otro no es una tarea fácil, para Manuel Gómez, con más de 20 años de experiencia actoral, sigue siendo un reto cada vez que debe personificar un papel, la diferencia es que para él se trata de un reto que disfruta. Su experiencia lo hace escudriñar el alma de sus personajes, siempre buscando darles un toque original y que los televidentes terminen por amarlos.

Con su personaje de Estaban Calvo o ‘El Calvo’, como todos le llaman en la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, Manuel ha despertado odios y amores desde la primera temporada, gracias a los matices que rondan a ‘El Calvo’, una persona enigmática, pero capaz de dar la vida por lo suyos.

Las encrucijadas de este personaje son producto de la responsabilidad que lleva, pues es nada más y nada menos que el escolta de ‘La Diabla’ (Majida Issa) y Daniela (Johanna Fadul), a quienes ha demostrado que su fidelidad no tiene límites y que por ellas no tiene reparo en cometer los actos más viles, esos que le dan el ‘picante’ y el ‘color’ a la serie.

El mayor desafío

Para el bogotano Manuel Gómez superar la incertidumbre de saber qué va a pasar con ‘El Calvo’ se ha convertido en un desafío con el que debe lidiar cada vez que graba una escena. “Con cada bloque de libretos que leía, yo quedaba como en so-sobra, no tenía idea de nada, no sabía qué iba pasar con ‘El Calvo’, y todos los días me preguntaba cuándo me van a matar, él se metía en la boca del lobo y salía victorioso de cada situación”, refiere entre risas.

Un toque personal

Con ‘El Calvo’ no hay un patrón establecido ni forma de aburrirse, y eso es gracias a la manera como el actor ha construido este personaje, pues Manuel deja ver lo bueno y lo malo de alguien que se muestra sumiso y tranquilo, pero que finalmente es un matón.

“‘El Calvo’ es una persona completamente distinta a mí, yo de malo no tengo un pelo. La posibilidad de entender la humanidad de un personaje paradójico, que tiene una linea dramática muy difícil porque esta la sutil posibilidad de caer en un cliché, que si no se escudriñara el alma no podría ser como es, ‘El Calvo’ se mantiene en los grises de una manera muy inteligente, la manera como he construido ese personaje ha pretendido ponerle mi toque personal que va a darle una fuerza importante en la serie”.

Una nueva temporada:entre el bien y el mal

Sin abandonar a ‘El Calvo’ que todo el mundo conoce, en la próxima temporada, que ya terminó de grabarse, el guardián de ‘La Diabla’ tendrá un giro importante. Los televidentes no sabrán si está actuando por amor o por odio, y saldrá a la luz ese lado ‘romanticón’ que vive en él.

“Muchos no podrán creer el desenlace que tendrá este personaje, se debatirá entre un sentimiento y otro, verán un ‘Calvo’ más romántico, cualquier cosa puede pasar y solo hasta final lo descubrirán”.