Entre la música y el cine: Esto es lo nuevo de Juanes

Una propuesta osada, que solo los grandes de la música se han atrevido a realizar, crear un álbum musical y con él una película como alguna vez hizo Pink Floyd o en Iberoamérica Enrique Bunbury, Juanes lanza su proyecto audiovisual ‘Mis Planes son amarte’.

Primero fue Medellín, el pasado martes, y este jueves para la prensa en Bogotá para mostrar esta película que tiene una historia montada en doce nuevas canciones del artista paisa.

Una octava producción en la cual Juanes asume de manera total la dirección de la producción, en la que se aferra a sus raíces musicales, con ese espíritu rock que reinventó en las montañas antioqueñas con los sonidos de la famosa guasca, pero mirando hacía el mundo con elementos incluso brasileros y atreviéndose a cantar en inglés.

“Todas mis canciones están conectadas con los visual de una manera orgánica. Es la mejor manera de presentar mi nueva música”, comentó el artista que continúa una inusual correría de promoción, primero por Colombia y luego a nivel internacional.

Más de un año de trabajo le tomó poder darle forma a una propuesta en la que sus canciones llevarían una fuerte carga argumental para tratar una historia de amor a través de los tiempos, las culturas y las distancias geográficas, donde es el propio Juanes quien asume el rol protagónico de esta película.

Para poder darle forma a este ambicioso proyecto, Juanes se unió al director puertorriqueño Kacho López, para generar así una serie de episodios, cada capítulo lo integra una canción en la cual aparece Fonseca como invitado especial en uno de los temas y otros personajes amigos de Juanes, como J. Balvin, Juan Pablo Ángel y Piso 21.

“No soy actor, tuve la oportunidad de trabajar con Camila Selzer y Renato López y a su lado aprendí mucho. Me gustó mucho el ejercicio de poner en otro lugar tu mente y tratar de ser otra persona. Fue todo un reto, pero el equipo me guió en la actitud que debía tener para la actuación”, continuó Juanes.

Al parecer el bichito de la actuación lo picó y dejó a Juanes con ganas de hacer más, pues ahora trabaja en un nuevo proyecto que se trata de una serie en la cual se toman elementos de su vida y los mezcla con ficción, que se emitirá por Netflix y que por ahora lleva como título ‘Persiguiendo el sol’.

“Si en algún momento llega una oportunidad chévere de actuar, quizás la podría considerar. Por ahora viene la gira y dar conciertos, estar en la jugada”, aseguró.

La estrategia ha sido clara. Desde hace algunos meses se han ido liberando algunos de los videos, capítulos, y ahora, desde este viernes que el álbum sale a la venta, con lo cual, se podrá completar el rompecabezas de la historia.

“Fue un trabajo que nos tomó la mayor parte de 2016. Lo realizamos en diferentes partes de México y también en Colombia, muy cerca de Medellín. Siempre con la idea de lograr que cada video de las canciones funcionaran de manera individual, y a la vez hicieran parte de una sola historia”, dijo el artista.

No es casual que el personaje de Juanes lleve por nombre en la película Javier, pues es un homenaje que el artista decidió hacerle a su padre. Pero eso no es todo, en el álbum también participaron sus hijos, Luna, Paloma y Dante, en la canción ‘Actitud’.

Según Juanes: “Creo que de alguna forma lo que hago, mi música, tiene ese amor por ellos impregnado en cada canción. No necesariamente que la letra tenga que ver con eso, pero sí la energía, la vibra que hay ahí”.

LA MÚSICA

Hacer un trabajo musical que cuenta con una película es novedoso y sorprende, pero no hay que dejar de lado que Juanes es un cantautor y productor musical, por lo que también es bueno escuchar el álbum como tal, para encontrar allí que si bien Juanes siempre le ha cantado al amor, en ‘Mis Planes son Amarte’, lo hace de una manera diferente.

“El álbum nace de la creatividad de Rebeca León, Kacho López y mía en la búsqueda de darle vida a las canciones. Queríamos darle vida visual a cada una de ellas, porque en un mundo digital las posibilidades son muchas para acercarnos a todo tipo de público”, dijo el artista paisa.

Esta vez parece hacer un especial énfasis en la importancia de quererse a sí mismo, deja claro su amor por su familia, por la música, junto a la pasión que le genera seguir haciendo música, pero también su compromiso por la naturaleza y sus inquietudes en lo ancestral.

La producción musical, en su natal Medellín, la realizó junto a Sky y Mosty, reconocidos por ser los productores más jóvenes en Colombia en lograr un Grammy.

“La música puede llegar a nuevos lugares. Esa es la nueva generación, es una dinámica diferente, volátil, cambia de un momento a otro, en especial en los últimos años. A eso le apostamos”.

También genera bastante curiosidad escuchar una canción y composición en inglés que hace parte ‘Mis Planes son Amarte’.

“Llevo cuatro o cinco años grabando temas en inglés, pero me resultaba tan complicado que los primeros experimentos no resultaron nada bien. Sin embargo, con los años viviendo en Estados Unidos, y con mejor dominio de la lengua, me siento mucho más cómodo con ello. Después de muchos ensayos encontré una canción hermosa de la cual me enamoré”.

Asegura que es un disco que tiene mucho de aquel álbum con el cual debutó como solista a finales de los años noventa, ‘Fíjate Bien’. “Tiene que ver mucho con mi primer disco a nivel estructural y la mezcla de sonidos, como los elementos orgánicos, la batería, el bajo y la guitarra, mezclados con elementos electrónicos. También del género musical que me ha influenciado en mi carrera, la guasca”.

Ahora, con el lanzamiento de este proyecto audiovisual, junto con una gira promocional, Juanes e alista para recorrer buena parte del mundo con su música en vivo.

EL DATO

Este viernes 12 de mayo, a las 7:30 de la noche, Canal Claro traerá en exclusiva para Colombia y Latinoamérica el estreno de todo el video álbum de Juanes, 'Mis planes son amarte'.