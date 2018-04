'Epa Colombia' reapareció en redes con polémica propuesta a Sara Uribe

¿Qué ha pasado con Daneidy Barrera, mejor conocida como 'Epa Colombia'?. Es la pregunta que se hacen todos, pues la youtuber está un poco alejada de las redes, por lo que no hemos vuelto a ver sus polémicos videos.

La popular chica reapareció en las cámaras de ‘Lo sé todo’ donde reveló que está alistando maletas para viajar al Mundial de Rusia 2018 junto a su novia Diana Celis, quien se desempeña como futbolista.

Además confesó que se ha distanciado de la web por petición de sus fans, que le han dicho que le baje un poco a sus polémicos videos y al parecer, según ella, le ha dado resultados para aumentar el número de seguidores. Sin embargo, durante la entrevista con ‘Lo sé todo’ aprovechó para hacerle una 'candente' petición a Sara Uribe, presentadora del programa de Canal Uno.

“Quiero decirle a Sara, que todo lo rico mi amor, que cómo sería tu y yo juntas”, dijo sin pelos en la lengua 'Epa Colombia'.

Aunque no especificó si se refería a cuestiones laborales o amorosas, la joven no le importó que su pareja estuviese al lado y expresó sus palabras a Uribe, quien no se ha pronunciado al respecto.

Ahora Epa y su novia buscan patrocinio para viajar al mundial, que arranca desde el próximo 14 de junio. ¿Será que cumplirá este sueño? Amanecerá y veremos, por lo pronto sus seguidores esperan la respuesta de Sara ante la propuesta de Daneidy.

“¿Le mandó arepita a Sara ahora me la quiere voltear?? Nono”, “Que triste que una mujer con este tipo de actitud se denigre como mujer, y un programa por el afán de una nota quede en la mediocridad”, “Ya comenzaron de nuevo con esta vieja fastidiosa”, fueron los mensajes de usuarios, que además de criticar al programa por mostrar a Barrera también lanzaron mensajes negativos en su contra.

El más reciente video que ha publicado Epa en su Instagram fue bailando diferentes ritmos de varios zonas del país en su cuarto, lo curioso y llamativo para los internautas es que lo hizo luciendo ropa interior azul oscuro, por lo que fue muy burlada.

Cabe recordar que la joven se volvió popular luego de compartir en redes un pegajoso cántico donde apoyaba a la Selección Colombia. A partir de ese momento fue reconocida como youtuber y se volvió tan famosa que hasta cambió su apariciencia con varias cirugías plásticas.