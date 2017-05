"Era muy niño para mí": Actriz que despreció a Maluma

“A Maluma ni musculitos le habían salido”, fueron algunas de las expresiones que dijo la actriz María Fernanda Yepes en entrevista con la emisora mexicana Fórmula Espectacular.

La actriz, recordada por su participación en novelas como Rosario Tijeras, Sin senos no hay paraíso y En los tacones de Eva reveló que conoce al reguetonero paisa desde que este tenía 18 años, porque se encontraban en un gimnasio en Medellín, pero aunque él estaba enamorado de ella, María Fernanda en varias ocasiones lo despreció por ser "muy niño".

“Tenía 18 añitos, divino, y nos veíamos en el gimnasio y me miraba así como con los ojos de enamorado, pero yo lo veía y yo ‘no, pero es que está muy bebé’. Ni musculitos le habían salido”, afirmó María Fernanda en entrevista.

Actualmente ella tiene 38 y él 23 años, y aunque hace muchos años Yepes lo rechazó por ser “un bebé”, hoy la actriz confesó que el ‘Pretty boy’ es su amor platónico y que es seguidora de su música, a pesar de que según ella, él ni la determina.

Finalmente Yepes agregó que el artista colombiano es su "amor platónico", aunque seguramente, según ella, este ya no la determine o no la recuerde.

"Yo creo que ya ni me voltea a ver. No lo he vuelto a ver desde entonces, porque este chico ya se mueve en las ligas mayores, pero si me vuelve a ver de seguro diga: ‘la señora de la que estaba enamorado, la ruca esta sí aguanta”, puntualizó.