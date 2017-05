'Escalofriante' foto de joven con su novia revoluciona a usuarios en redes

‘Escalofriante’, así han catalogado miles de seguidores en las redes sociales la foto de una pareja de jóvenes que se toman una selfie con un espejo detrás. Lo raro, no es la tradicional fotografía de enamorados sino las veces que tendrás que observar la imagen para darte cuenta de lo tenebrosa que puede llegar a ser.

La selfie, que fue publicada por Andy Fuentes con su pareja en su cuenta de Twitter, tiene enloquecidos a los internautas quienes aseguran que han visto la foto decenas de veces para identificar el porqué la joven aparece con el rostro hacia el espejo, que tiene atrás, y no de espaldas, tal y como se muestra su novio.

“Amo a mi novia aunque sea géminis”, es el mensaje que acompaña la foto, que ha resultado para muchos seguidores un poco incomoda de mirar, pues a simple vista parece que la chica tuviera ‘doble cara’.

¿Truco?, seguramente, pero lo cierto es que la imagen tiene impactados a usuarios en la red social, quienes no han dejado de comentar y retuitear el sorprendente suceso.

Y tú ¿cuántas veces viste la foto?

i love my girlfriend even if shes a gemini pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8

— andy (@extracis) 26 de abril de 2017