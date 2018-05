Escolta de Kylie Jenner se pronuncia tras rumores de paternidad de Stormi

La hija de Kylie Jenner no solo ha sido tendencia por su nacimiento sino también por su gran parecido con Tim Chung, guardaespaldas de la celebridad, lo cual ha generado polémica en redes, pues seguidores aseguran que la niña parece hija de él y no de Travis Scott. (Lea aquí: ¿Se parecen? Fotos confirmarían parecido de hija de Kylie Jenner con su escolta)

Ante revuelo que ha ocasionado esto, Chung decidió pronunciarse en sus redes para desmentir los rumores y aclarar que solo mantiene una relación laboral con Kylie. Sin embargo, el pasado jueves le preguntaron por el caso y en lugar de negarlo, lo que hizo fue sonreír y decir: "No puedo responder a eso", despertando aún más las sospechas.

Al parecer, ahora al ver que el escándalo le puede ocasionar problemas en su trabajo, Tim, quien muy poco le gusta compartir su vida privada en la web, compartió con sus seguidores un contundente mensaje, refiriéndose al tema de la supuesta paternidad de Stormi.

"Soy una persona muy privada y normalmente no respondo a chismes o historias ridículas de las que uno se pueda reír. Por respeto a Kylie, Travis, su hija y la familia, quiero dejar claro que la interacción con ellos es limitada y estrictamente profesional. No hay una historia aquí y le pido a los medios que dejen de involucrarme en su narrativa que es increíblemente irrespetuosa para la familia", escribió el agente de Policía de los Ángeles.

¿Será verdad? Amanecerá y veremos. Lo cierto es que fotos y videos que están circulando por las redes demuestran que Stormi se parece más al escolta que a su padre Travis Scott, por lo que los comentarios y críticas no se han hecho esperar.

Aunque las similitudes de la niña con el escolta son muy obvias, Kylie no se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que la bebé nació el pasado 1 de febrero y el anuncio del nombre de su hija se convirtió en el mensaje más popular en la red social, superando el del embarazo de Beyonce de 2017.

"Mi primer y último comentario", fue el pie de foto con el que el escolta acompañó la imagen.

Just me that thinks stormi looks like kylies bodyguard? pic.twitter.com/czlTDUI0hd

— Leah Robb (@LeahRobb02) 3 de mayo de 2018