La 'curiosa' petición de Esperanza Gómez que encendió las redes

La actriz porno y modelo se encontraba en un supermercado cuando decidió publicar una foto en Instagram sentada junto a varios paquetes de botellas de agua y hacer una curiosa petición.

En el pide de foto la aclamada mujer escribió: “De compras en el supermercado, pero ya me cansé creo que necesito alguien que me cargué”. Cientos de usuarios no tardaron en “solidarizarse” con Esperanza y le ofrecieron su ayuda.

“Doy todo lo que tengo por ti”, “¡Qué piernas! yo te cargo” o “Con mucho gusto guapa”, fueron algunos de los comentarios en la web.

Si bien la publicación es de hace tres días, cuenta con más de 70 mil ‘Me gusta’ y los usuarios de esa red social continúan respondiendo a la ayuda que pide Esperanza.