¡A esperar! Corte real del Reinado de Independencia recibirá premios en 2018

“El mismo cuento de todos los años, siempre es la misma lucha con el IPCC”, expresa indignado el asesor de una de las Princesas de la Independencia, después de que haya pasado más de un mes y ninguna de las ganadoras del Reinado de la Independencia haya recibido alguno de los premios que se anunciaron el pasado 13 de noviembre en la velada de elección y coronación, donde resultó como ganadora la representante del corregimiento de La Boquilla, Roysis González.

Nunca les dieron claridad

La corte real del Reinado de la Independencia conformada por Scherelly Gutiérrez, Adelis Romero, Ruth Salazar, Teresa Asprilla y Roysis González, además de lograr la corona, debían recibir una serie de premios que incluyen dinero en efectivo y algunos regalos como ropa, zapatos, entre otros, pero contrario a lo que ha sucedido en años anteriores, las soberanas no han visto ni media retribución, de hecho, algunas confiesan que ya tenían planes con algunos regalos pero lo más preocupante es que después del certamen, a las beldades les quedaron algunas deudas pendientes. “Yo necesito mi platica, aún debo pagar unas cositas que me dejó el reinado”, asegura la Virreina de Independencia, quien comenta que básicamente a las reinas les toca esperar que las llamen pues las habían programado para principios de diciembre y nada se concretó. “Yo me enteré que supuestamente iba a haber una ceremonia de premiación el 8 de diciembre, luego que según era el 12, después que el 2018. La semana pasada estuvimos allá en el IPCC y pues la directora nos explicó el tema de los dineros que aún no han girado de la alcaldía”, expresa Teresa Asprilla, quien representó a Olaya Herrera sector El Progreso.

Ahora a nuestras reinas solo les resta esperar a cuando nuevamente sean llamadas por el IPCC para entregarles lo que ganaron.

Dieron su versión

Este medio se puso en contacto con la oficina de comunicaciones del IPCC desde donde nos expresaron que las candidatas estaban informadas que los premios serían entregados en enero del 2018.