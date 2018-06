Esposa de Will Smith cautivó las redes con curioso baile a ritmo de hip hop

Por un mes tuvimos el privilegio de tener a Will Smith en Cartagena grabando escenas de la película ‘Gemini man’ y durante su estadía el actor logró robarse toda la atención de las redes sociales y medios de comunicación por sus bailes y el carisma que demostró con cada uno de sus seguidores. (Lea aquí: Will Smith: "Si no fuera famoso, viviría en Cartagena")

Pero, Will no es el único que llama la atención de los internautas, pues su esposa Jada Pinkett fue la que esta vez se viralizó gracias a un divertido baile al ritmo del tema ‘The next episode’ de Dr. Dre.

Lo curioso no fue solo el baile sino también el atuendo que lució la esposa del Príncipe del Rap. Gorra, pantalón, tenis y buso negro fueron los elementos que marcaron el 'outfit' de la mujer que descrestó con sus movimientos, calificados como iguales o mejores que los que realiza constantemente Will.

En las imágenes, grabadas por el mismo Smith, se puede ver a toda la familia reunida en un balcón de Budapest y muy emocionados por el baile de Jada, además se escucha a Will gritándole varios elogios a su esposa.

“Puedes llevar a la chica a Budapest… pero no puedes sacar el Baltimore de la chica. @jadapinkettsmith Gracias”, escribió el actor en el pie de foto de la publicación que compartió en instagram y que recibió cientos de comentarios positivos.

Cabe señalar que la familia Smith celebró el 'Día del padre' con la diversión que los caracteriza. Will, Jada, Willowy Trey y un cantante, que al parecer es el novio de la chica, disfrutaron de un rato agradable en el que Jaden, el hijo menor, no pudo estar por perder el vuelo.