Esposa de Yader Romero habla tras infidelidad con el 'Nene' Carrascal

La pesadilla para Yader Romero, vocalista de Kvrass, aún no termina, pues después de varios días de descubrir que su esposa Anny Sarmiento le era infiel con Luis Carrascal conocido como el 'Nene' Carrascal, acordeonero la agrupación, ésta reapareció en redes y dejó un inesperado mensaje. Lea aquí: El "lío de faldas" que podría desintegrar al grupo Kvrass

En la publicación, realizada en una nueva cuenta de Instagram, la joven monteriana habló de su infidelidad y dejó claro que todo se lo deja a Dios. ‘El Nene’ Carrascal fue oficialmente despedido de Kvrass

"La mejor pelea es la que no se hace, dejaré que sea Dios quien hable por mí. El mismo Dios de los que mucho hablan pero pocos llevan en su corazón al momento de señalar a otra persona, sin saber la gotera de la casa ajena. A quien debí dar explicaciones ya se las dí. Dios conoce mi corazón y nadie puede hacerme dudar de la persona que soy", indicó inicialmente.

Asimismo bendijo a todas las personas que la han juzgado y aceptó su error.

"Bendigo a cada persona que cree que mi pecado es diferente al suyo y que puede lanzar juicios cuando el único que me puede juzgar es Dios. Y bendigo mi vida, que si bien cometí un error, lo reconozco y me duele, pero me levantaré y me arrodillaré cada día hasta que muera porque Dios conoce mi corazón, sabe quién soy y sé que tiene un plan con todo esto y ese plan lleva mi nombre".

El mensaje fue acompañado de dos imágenes que hacen referencia a versículos de la biblia.

Este es el mensaje completo:

Cabe mencionar que recientemente el 'Nene' Carrascal fue despedido de la agrupación vallenata "por su conducta indebida de carácter grave debidamente comprobada, y al incumplimiento en el desempeño de sus funciones como acordeonista de la misma, lo cual ha repercutido negativamente en la imagen y credibilidad de la organización musical".

El escándalo de este triángulo amoroso se conoció en pleno Carnaval de Barranquilla, cuando a Yader le llegaron varios captures de WhatsApp y videos con las pruebas de la infidelidad de su esposa.