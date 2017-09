Esposo de Megan Fox criticado en redes por dejar que su hijo use vestidos

Toda una polémica se ha generado alrededor de la entrevista de Brian Austin Green, esposo de Megan Fox, por defender la idea de que su hijo use vestidos cada vez que quiera.

Esta afirmación despertó la indignación de seguidores en redes sociales que no están de acuerdo con que el niño de 4 años utilice vestidos de niña.

Ante la lluvia de comentarios, la pareja aseguró que “no les importa lo que la gente piense y que seguirán dándole la libertad a su hijo de usar la ropa que quiera”.

“Mi hijo tiene cuatro años y he escuchado que alguna gente no está de acuerdo, que no les parece que él use vestidos, y les digo: ‘no me importa’. Tiene cuatro años y si quiere usarlos, los usa. Si son vestidos, gafas, pantuflas, lo que sea. Es su vida”, dijo el actor, esposo de Megan Fox, en entrevista para el canal de YouTube Hollywood Pipeline.

Agregó que a esa edad los niños deben divertirse y no estar pendientes de otras cosas. Además no está lastimando a nadie por ponerse ropa de mujer.

“Si quiere usar vestidos, bien por él, que los use”, afirmó Brian.

Cabe recordar que la actriz compartió fotos en redes de su hijo luciendo el vestido de la famosa princesa Elsa de la película de Disney 'Frozen', por lo que fue más de una vez criticada.

Para aclarar este tema, Megan habló en el programa de Jimmy Kimmel y dijo que “Noah es libre de eleguir lo que quiera, por eso usa vestidos”.

Aquí una foto compartida por la cuenta de Instagram celebritykidcam.