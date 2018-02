Esta actriz de 'Sin tetas sí hay paraíso' no va más en la serie

Preocupados. Así andan por estos días los seguidores de ‘Sin tetas sí hay paraíso, serie de canal Caracol que tiene pegados todas las noches a la audiencia nacional, pues uno de sus personajes estelares anunció que no va más en la producción.

Según TVyNovelas, Majida Issa, quien personifica a ‘La Diabla’ reveló que no estaría en la próxima temporada de ‘Sin tetas sí hay paraíso’, ya que tiene otros proyectos.

No cabe duda que la serie ha sido un éxito entre los televidentes, por eso el canal estaría en planes de una nueva versión, de la que aún no se conoce fecha de grabación ni más detalles.

“Ya se está planeando la nueva temporada, pero tengo claro que solo voy hasta esta. Termino de grabar en abril. De ahí en adelante no sé muy bien qué va a pasar con Sin senos sí hay paraíso. No estoy dependiendo de eso, pues tengo otros proyectos. Este año me verán en una película y empezaré con el rodaje de una serie de Netflix. También quiero dedicarme a mi música", dijo ‘La Diabla’ a la revista.

Agregó que si la producción quiere seguir con el personaje de la reconocida antagonista de la serie, no será personificado por ella.

Además contó un poco sobre su vida afirmando que su personalidad no es igual a la del personaje, pues ella es sencilla, abierta, relajada y cálida.

Finalmente comentó que en los 2 años que lleva interpretando a Yésica Beltrán, ‘la Diabla’ ha tenido sus pro y contras. Entre los pro está que se divierte y disfruta su personaje y en los contra que debido a su papel ha recibido miles de insultos en la calle.

Lo cierto es que las grabaciones de ‘Sin tetas sí hay paraíso’ terminan en abril y se espera que el canal comience desde ya a pensar en la otra temporada. Eso sí, sin Majida Issa en el papel de ‘La Diabla’.