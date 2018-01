Leo Fénix a la cárcel tras ser señalado de apuñalar a su pareja

“La verdad yo nunca había visto a una persona meterse unas puñaladas ella misma, o sea no entiendo cómo una persona es capaz de apuñalarse por esos celos. Para mí es algo que me ha dejado frío. La verdad toda Cartagena sabe quién soy, qué clase de persona sabe cómo soy yo”, fueron algunas de las palabras que compartió Leo Fénix hace unos meses cuando fue acusado por su pareja, de ese entonces, de haberle proporcionado varios golpes y puñaladas en sus piernas. (Leer aquí: Cartagenero participante de 'A Otro Nivel' es señalado de apuñalar a su pareja)

Tras los señalamientos, el cantante de champeta mantuvo silencio pero Q’hubo conoció que ayer fue recluído en la cárcel San Sebastián de Ternera.

¡Lo denunció!

Mientras muchos disfrutábamos de las Fiestas de la Independencia en noviembre, Danis Zambrano vivía su relación con Leo Fénix, la cual llegó al límite cuando denunció públicamente que el intérprete de El Baloto la había agredido físicamente y que de hecho, le propinó varias puñaladas en las piernas.

El escándalo le dio la vuelta a la ciudad y Leo compartió un clip en redes sociales donde afirmaba que la mujer se había autoagredido. Denis decidió denunciarlo ante la Fiscalía y ayer poco antes del mediodía Leo fue trasladado a la cárcel de Ternera, así lo confirmó este medio por una fuente oficial.

Hasta el momento se desconoce la situación judicial del artista.

Creen en su inocencia

Hablamos con Dj Jose Mix, quien además de ser amigo de Leo, ha sido su representante, y enfatiza en que el cantante de champeta es inocente de los señalamientos y admite que tuvo contacto con él, justo antes de ser judicializado.

“Lo capturaron ayer (el jueves). Lo llamé y me dijo que todo estaba bien. Él dice que no ha hecho nada. Lo último que hablamos me dijo: ‘Mi hermano que sea lo que Dios quiera, estoy tranquilo porque no he hecho nada’”, añadió DJ Jose.

Hablamos con la víctima

Luego de que se comunicara a través de una de nuestras redes sociales, logramos contactar a Danis Paola Zambrano, quien expresó que en aquel entonces denunció a Leo Fénix pero al momento de llamarla desconocía que su expareja había sido capturado.