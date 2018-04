Esta es la mesera que bailó con Will Smith en restaurante de Cartagena

“Para mí dejó de existir todo el mundo, me sentía sola con él en el restaurante. Fue un sueño del que aún no despierto, pero que por fin cumplí a mis 36 años”. Fueron las palabras de Rosa Esther Niño Cairoza, mesera cartagenera que bailó con Will Smith y Nicky Jam en el restaurante Mistura, ubicado en el Centro Histórico.

Desde el pasado 14 de abril que Will llegó a Cartagena para grabar escenas de la película ‘Gemini man’, el actor no ha parado de ser tendencia en las redes. Fotos con sus fans, saludos y ahora los bailes se han vuelto virales y es que para nadie es un secreto que la estrella de Hollywood es una de las más queridas de la industria del cine. Esta mujer no se quedó atrás.

Ahora, luego del divertido baile que hizo en compañía del ‘Principe del rap’ y el reguetonero boricua, Rosa es catalogada por sus seguidores y los clientes que van a visitar el restaurante como “la mujer del 2018”.

“Trabajo en Mistura desde hace 2 meses y llevó 14 años desempeñándome como mesera, sin embargo, llevo en mi sangre el baile, pues comencé desde los 7 años. Uno de mis ídolos siempre ha sido Will Smith gracias a una serie que se llama ‘El Principe del rap’. Nunca había pensando hablar con él, solo me conformaba con verlo bailar y como ven, obtuve más que eso”, contó emocionada Rosa.

¿Cómo llegó Will al restaurante?

Cuando esta cartagenera se enteró que su ídolo estaba en la ciudad, decidió ponerse en la labor de escribirle a través de Instagram. Tres días, duró Rosa intentando contactarse con el actor, pero la última fue la vencida ya que Will comenzó a seguirla también.

“Cuando me enteré que estaba en Cartagena, por mis largas horas de trabajo supe que no iba a poder ir a ninguna parte donde él estuviera grabando, por lo que me dediqué a mandarle mensajes por Instagram diciendo: ‘Will te quiero conocer, trabajo en un restaurante en el Centro Histórico de la ciudad al que deberías ir’. A pesar de mi insistencia, nunca obtuve un mensaje de vuelta”, manifestó.

Pero ese domingo 22 de abril, su corazón comenzó a palpitar más rápido, sus manos a sudar y su sonrisa era casi que imborrable. Rosa tenía al frente a Will Smith, su estrella desde niña, y aunque no fue ella la que lo atendió directamente, siempre estuvo en una esquina viéndolo para no perderse ninguno de sus movimientos.

Comió, bailó y disfrutó del restaurante

Mistura vende una comida fusión peruana- japonesa que se llama cocina nikkei. Esa noche Will y toda la producción, incluyendo a Nicky y a Jaden, su hijo, probaron de todo. Sushi, arroces y la especial caldereta de mariscos, fueron algunos de los deliciosos platos que degustó el actor.

Como era de esperarse, el restaurante fue reservado solo para ellos, quienes se ubicaron en la parte de atrás en una larga mesa imperial.

Llegaron a las 6 de la tarde. Lo primero que hicieron fue grabar el ‘X Challenge’, el cual contagió también a Jaden, quien siguió la coreografía que estaba dirigida por Nicky Jam, autor de la canción.

Luego comieron y antes de irse del lugar, aproximadamente a las 9 de la noche, Will se puso de pie y pidió su tema ‘Gettin Jiggy Wit It’, popular por la insigne serie ‘El Principe del rap. Comenzó a mover sus brazos y piernas, mientras que Nicky le intentaba seguir el paso.

Rosa observaba con atención al actor, pero al sonar la canción gritó y como si no hubiese nadie en el lugar se puso a bailar tal y como lo hacía Will, quien al verla solo dijo "¡Wow!".

“En uno de los mensajes que yo le mandé por Instagram le dije que quería verlo bailar ese tema, mi favorito. Pero nunca me imagine que se hiciera realidad. No sé si Will lo hizo porque se lo pedí o porque quiso, lo cierto es que estuvo en Mistura y se gozó su estadía”, aseguró la mesera bailarina.

Agregó que al llegar, el actor le dijo que bailarían después, pero nunca creyó que fuera cierto. Sin embargo, al cabo de unas horas bailaron los 3 y al finalizar Will se acercó a ella la abrazó y se chocaron las manos en señal de admiración. “Todo fue tan rápido pero tan real y tan bonito”, dijo.

¿Qué pasó después del baile?

Al término del baile, Rosa y sus demás compañeros se tomaron fotos con el actor, quien agradeció por la atención, el baile y la buena comida.

Además, hoy las redes de la mujer amanecieron a reventar, pues pasó de tener 45 seguidores, entre familiares y amigos, a más de 300 que siguen subiendo.

“Clientes han venido a tomarse fotos conmigo y me ha tocado bailar como 15 veces más. Mis hijos están orgullosos de mí y le doy las gracias a Will por ir al restaurante y cumplir mi sueño. Ojalá nos volviera a visitar porque fue una experiencia maravillosa. Lo respeto mucho como actor y ahora como persona porque su personalidad es arroyadora”, puntualizó Rosa Esther, la mesera que se volvió famosa por su baile con Smith.

Así como Rosa, son muchos los fanáticos que sueñan con conocer y tomarse una foto con el actor de Hollywood, que por estos días visita el Corralito de Piedra cumpliendo con el rodaje de su próxima película ‘Gemini man’.

Aquí te dejamos un video de Rosa, bailando al ritmo de ‘Gettin Jiggy Wit It' para El Universal.