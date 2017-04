Esta es la razón por la que Carolina Cruz no quiere mostrar el rostro de su hijo

No cabe duda que todo lo relacionado con Carolina Cruz da de qué hablar en medios de comunicación y redes sociales, pues el nacimiento de su hijo Matías, el pasado 7 de abril, generó todo un revuelo en el mundo de la farándula y aunque la presentadora no ha querido mostrar el rostro de su bebé, ha publicado dos fotos que demuestran no solo que el pequeño está en perfectas condiciones sino lo feliz que es en su nuevo rol de mamá. (Lea aquí: ¡Nació Matías! El hijo de Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque)

Miles de seguidores se preguntan si Matías se parece a Carolina o a su padre Lincoln Palomeque, ya que Cruz ha preferido mantener la vida de su primogénito en secreto, despertando comentarios de internautas que aún no comprenden la razón de su hermetismo. Otras presentadoras que se han unido al ‘baby boom’ de la televisión, a diferencia de Carolina han compartido en internet todos los momentos de sus hijos, entonces ¿Por qué la ex reina no quiere mostrar el rostro de Matías?

En entrevista para Noticias Caracol, la presentadora explicó que los primeros meses de vida de su hijo no iban a ser mostrado en redes, pues prefiere guardar ese detalle solo para ella y su esposo, respetando la privacidad de su familia y los momentos más íntimos de ser padres.

Además, a propósito del lanzamiento de su libro ‘Mi mundo, mis huellas’, la colombiana dejó claro que no va a publicar su vida en redes, solo compartirá con sus seguidores cuestiones laborales y que no tengan nada que ver con su bebé, para que este no tenga que recibir críticas de aquellas personas que solo ingresan a su perfil a hacer malos comentarios.

“Solo sé que expondré lo estrictamente necesario para que mi hijo no tenga que cargar el peso de los malos comentarios y de la personas que solo entran a tu perfil para criticar y decirte si estás viviendo la vida como según ellos, debería ser vivida”, fueron las palabras de la ex reina en su Instagram.

Aunque Carolina siempre se ha destacado por ser muy activa en redes, solo hasta hace dos días publicó su primera foto, mostrando lo bien que quedó su cuerpo luego del embarazo.

#CaroCruzLookDelDía debo aceptar que extraño mi barriga, feliz domingo Zapatos: #Mixture @calzatodo Una publicación compartida de Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) el 16 de Abr de 2017 a la(s) 10:42 PDT

Con un look muy casual de tenis, camiseta y jeans, a la modelo y empresaria se le ve tan delgada que, al parecer, el embarazo no le afectó su peso.

“Debo aceptar que extraño mi barriga, feliz domingo”, fue el mensaje con el que acompañó la foto que ya cuenta con más de 50 mil ‘Me gusta’.

La presentadora y su esposo afirmaron que por ahora se dedicarán a su vida de padres y en agosto retomarán sus proyectos laborales.