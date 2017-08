Sara Uribe abrió su corazón y reveló por qué intentó quitarse la vida

Una depresión amorosa, habría sido la causante de que Sara Uribe haya pensando una vez en quitarse la vida.

La locutora de La Kalle reveló varios detalles de su vida amorosa y profesional en una entrevista para AutoStar TV. Entre esos la fuerte decepción amorosa que tuvo cuando solo tenía 14 años.

Sara indicó que la experiencia ocurrió con su primer novio Camilo, quien luego de varios años de relación quería terminarla y ella no lo aceptaba.

“A los 14 años conocí a Camilo, que fue mi primer novio, y ‘Cami’ me conoció siendo una niña muy pobre. Pero entonces ya en mi casa que no había para pagar los servicios, que no había arepas, que no había queso. Entonces, yo empecé como modelo de protocolo, ya después entré a una universidad, y fueron muchos cambios que él me decía: O sea, Sara, yo no conocí esa mujer. Yo no puedo con tu vida”, contó la exprotagonista de Novela al medio.

Agregó que a raíz de eso se puso muy mal por lo que cogió unas pastillas de su mamá y se las tomó pero de inmediato reaccionó y se fue para la clínica donde le hicieron un lavado. Desde ese momento prometió no volver a tomar pastillas.

“Nunca más, en la vida, volví a tomarme una pastilla por más dolores que tuviera; o sea, eso me aterra, ya tiene que ser que yo tenga un verraco dolor muy grande y que ya no aguante un dolor de cabeza o algo, pero le cogí fobia a los hospitales, a sentirme enferma”, explicó.

La entrevista completa, quedó grabada en video y fue compartida en el portal de YouTube del medio informativo, donde ya cuenta con más de 15 mil reproducciones.