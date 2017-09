Esta es la sexy foto de modelo rusa que se robó la atención de James Rodríguez

Una nueva foto de Helga Lovekaty fue la encargada nuevamente de despertar las dudas sobre una posible relación entre la rusa y James Rodríguez.

La modelo, quien despierta suspiros con cada una de sus publicaciones en Instagram, compartió una foto, ganándose varios ‘likes’ de seguidores entre estos el del 10 de la Selección Colombia, quien no dudó en expresar su gusto ante la mirada de miles de usuarios en internet.

El hecho revolucionó las redes con comentarios de internautas que afirman que la modelo sigue siendo el talón de Aquiles del colombiano y que habría sido la manzana de la discordia que provocó el divorcio con Daniela Ospina, a quien se le ha visto muy tranquila en fotos en la web. (Lea aquí: Revuelo en redes por comentario de modelo rusa a James Rodríguez en Instagram)

En la imagen aparece Helga con un vestido largo, de gran abertura en la pierna y un escote profundo que deja al descubierto sus atributos y la sensualidad que siempre muestra en sus fotos.

La foto ya cuenta con más de 90 mil ‘me gusta’ y comentarios de todo tipo de usuarios que halagan su belleza y de otros que aprovechan para insultarla por provocar el divorcio de una de las parejas más famosas de Colombia.

You ask me about this dress , when I made the post in story. It's @yoinscollection. It will be their 3th anniversary on the next week, up to 80% off Una publicación compartida de Helga Lovekaty (@helga_model) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 8:03 PDT

Cabe recordar que James y Daniela se separaron hace aproximadamente un mes por mutuo acuerdo. Sin embargo, han surgido decenas de rumores sobre cuál habría sido la verdadera razón, ya que medios e internautas especulan que terceras personas fueron las culpables. (Leer aquí: 'Matonean' en redes a modelo rusa que acusan de ser la novia de James Rodríguez)

El pasado 22 de septiembre Ospina estuvo de cumpleaños. La modelo y deportista compartió varios fotos en Instagram junto a su hija Salomé en las que recibió felicitaciones de sus fanáticos, que a la vez no dudaron en señalar que el futbolista no había aparecido para enviar un mensaje de cumpleaños a su ex.

Salo, tú, mi mejor regalo . Una publicación compartida de Dani Salomé (@daniela_ospina5) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 1:31 PDT

Aquí algunas fotos de la modelo rusa con la que relacionan al jugador del Bayern Munich.

What could be better than a little swimming in the outdoor pool in the evening Una publicación compartida de Helga Lovekaty (@helga_model) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 7:25 PDT

Preparing for my new little euro trip What are your plans for this weekend? Una publicación compartida de Helga Lovekaty (@helga_model) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 7:04 PDT