Esta es la verdad de la crisis de salud de la 'Gorda' Fabiola

Desde finales de febrero, Fabiola Posada, la 'Gorda’ Fabiola, humorista del programa de Caracol TV ‘Sábados Felices’, ha permanecido recluida en la clínica Reina Sofía, recuperándose de una desnutrición severa tras un bypass gástrico, según su esposo y colega Nelson Polanía ‘Polilla’, habló sobre lo sucedido.

No hay un día en que él y su hijo Nelson David, así como los hijos del primer matrimonio de ‘La Gorda’ no reciban mensajes de apoyo de los colombianos, personalmente o en redes sociales con el hashtag creado por ‘Polilla’ para animarla en su recuperación: #FuerzaGordita

-¿Qué le pasó a Fabiola?

Ella se hizo una operación de bypass gástrico y, cuando se realiza ese procedimiento, los pacientes necesitan una excelente alimentación y deben tomar muchas vitaminas y minerales artificiales, y a ella no le gusta tomar pastas, así que se descuidó en su alimentación y el cuerpo no asimilaba los nutrientes que digería. Llegó a una desnutrición muy grave, que la llevó a la clínica y le alteró su metabolismo, su sistema inmunológico y el funcionamiento de muchos de sus órganos.

-Hace pocos días Fabiola despertó, luego de estar inconsciente, ¿cómo fue ese momento?

Ya llevaba más de diez días sedada e inconsciente, cuando la vi sin el respirador. Sus pulmones empezaron a funcionar normalmente y tuvo lucidez para despertarse. Fue bonito ver esa evolución que no se espera tan pronto.

-¿Cómo ha visto ella ese cariño que sus seguidores le han demostrado?

Siempre está pendiente de la gente que le da su cariño, su respaldo y sus oraciones. Las personas le mandan muchos mensajes conmigo. Está muy agradecida.

-¿Cuál de los dos es más optimista?

Ella está pasando por un proceso muy complicado y está pendiente de su salud. Yo le llevo siempre noticias buenas.

-¿La ha visto deprimida?

Ella no se deprime fácil, porque tiene trabajo, una familia, cuenta con el cariño de la gente. Pero sí llevaba un tiempo, más que deprimida, decaída por su salud.

-¿Han sentido el apoyo de Caracol TV?

El canal nos ha apoyado absolutamente en todo y eso ha sido importante para estar un poco tranquilos en ese proceso tan duro, tan difícil, tan lento que va a ser su recuperación. Lo importante es que aunque sea lento, sea seguro.

-¿Y cuánto tiempo estiman los médicos que demorará su recuperación?

Dicen que será muy difícil, muy lenta, porque ella llegó a un grado muy grave de desnutrición. Para que vuelva a caminar bien será complicado, porque los músculos de las piernas perdieron su fuerza, debido a la deshidratación. Le toca una rehabilitación muy grande y esperar que el cuerpo empiece a asimilar esos nutrientes.

-¿A qué hora va a visitarla?

No tengo hora para verla, ayer y hoy fui a las cinco de la mañana. Había retrasado el rodaje de una película que estamos haciendo y en tres días tuve que, maratónicamente, cumplir con un plan muy grande. Yo iba a verla cuando tenía un tiempito, antes de la filmación, a las cinco de la mañana, a las nueve de la noche o tres de la tarde. Afortunadamente me dejan entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos a la hora que pueda, para hablar con el médico, para mirarla, para hacerle un masajito en sus piernitas, para decirle que la amo. Para eso no tengo horario.

-¿Fabiola ha grabado ya algunas escenas de la película? ¿De qué se trata?

No, nosotros empezamos el rodaje este año y ella, por salud, no entró en este proyecto. La película se llama ‘Nos fuimos pa’l Mundial’. Ya terminamos la parte de Colombia. Es la historia de tres albañiles o ‘rusos’, como les llamamos acá, seguidores de la Selección Colombia, que sueñan con verla en un Mundial y se les presenta la oportunidad de ir, pero los confunden con asesinos internacionales y se da una serie de equívocos.

-¿Cuándo planean estrenarla?

Nos falta hacer unas escenas, que rodaremos al final de mes, en Moscú. Viajamos el 25 de marzo, para grabar el resto. El estreno será el 31 de mayo.

-¿Cómo ha sido este tiempo sin poder compartir bien con ella?

Es complicado. Nos tocó cancelar una gira que teníamos en Cali, con un casino, y en Medellín y en Bogotá. Incluso a mí me dijeron que si podía ir a hacer un par de shows, pero no lo creí conveniente, no me siento bien para hacer ese tipo de trabajo en este momento. Le hace a uno falta esa persona al lado con la cual siempre estamos trabajando, elaborando todos los proyectos para presentar al público.

-¿Cuál ha sido el secreto para ser una de las parejas sólidas de la farándula?

El amor, el humor y el respeto mutuo. Durante 21 años que llevamos juntos siempre hemos tratado de tener respeto mutuo, un acercamiento bonito, lograr metas en común.

-¿Cómo se da esa relación entre un cachaco y una costeña?

Hay cosas que le gustan a ella y a mí no, pero vivimos un intercambio cultural. Ella es súper costeña, le fascina su comida, sus tradiciones, le encanta el arroz con coco, cocina muy bien y es fiel a esas costumbres de su tierra. Yo soy muy cachaco, ella es más alebrestada, yo soy más callado.

-¿Quién conquistó a quién?

Nos conocimos en ‘Sábados Felices’. Empezamos a trabajar juntos y no sé en qué momento nos enamoramos. Yo fui el que me lancé, le di un beso cuando ella iba manejando.

¿Su hijo Nelson David qué cualidades les heredó?

Es muy tierno, no es porque sea mi hijo, pero tiene un carisma muy bonito, se hace querer muy fácil, como su mamá. Le gusta leer, es muy intelectual, estudia antropología, lingüística y vive entregado a su universidad. Es muy responsable y maduro. Le hemos inculcado esos valores y los adoptó bien.

-¿Él está muy pendiente de su mamá?

Sí, mucho, no ha dejado de ir a la universidad, pero en los huecos que tiene de tres horas está con su mamá en la clínica y nos relevamos. Cuando yo voy a verla, le doy a él un parte de tranquilidad, cuando no puedo ir, él hace lo mismo. Nos apoyamos.

-¿Cómo es Fabiola como mamá?

Con nuestro hijo es muy consentidora, tienen una relación muy bonita. Es muy querida, muy dulce con él y pendiente de todas sus cosas.

-¿Entre Fabiola y usted hay algún límite para el humor?

Siempre estamos dispuestos a los chistes, situaciones que planteamos en nuestros shows y rutinas; siempre estamos con una buena disposición frente a la vida. Tratamos de sacarle humor a todo, hasta en estos momentos duros. Es importante no perder el sentido del humor.

-¿Quién tiene más sentido del humor?

Ahí sí creo que los dos. Ambos tomamos mucho del pelo.

-¿Y quién es más malgeniado?

Aunque no lo pareciera ella es más seria y yo soy más relajado.

- Se dice que cuando pierde peso, pierde gracia, ¿a Fabiola le ha pasado?

No, porque ella sigue siendo gorda. Su condición de gordita no la quiere perder porque es su plus. Ella tiene 90 kilos y haber bajado de 130 kilos teniendo en cuenta ese peso es algo considerable, pero sigue siendo ‘La Gordita Fabiola’, su peso lo maneja bien, fue por salud que tuvo que hacerse ese tipo de intervenciones.

-¿Qué plan de pareja prefieren?

Nos fascina salir a comer, nos encanta viajar con nuestro hijo, conocer culturas en familia, es un plan que adoramos y tenemos presente hacerlo una vez al año.

-¿Cuál es el próximo viaje pendiente?

Tenemos un plancito de ir a Tierra Santa, que es uno de los lugares que nos hace falta conocer y nos encantaría.

La mismísima Fabiola Emilia Posada Pinedo, junto a su hijo Nelson Polanía, publicaron, hace poco, un vídeo en sus redes sociales en el que dieron gracias a Dios y a los colombianos que han orado por ella. “Hola amigos, pronto estaré bien con toda Colombia. Dios me dio vida otra vez. Los médicos y la clínica”, expresó la humorista desde una camilla del centro médico.

Además agradeció el respaldo de todo el país en este momento “tan difícil para mí y toda mi familia”.

Más sobre Fabiola

Posada vivió en Santa Marta hasta sus 16 años, cuando viajó a Bogotá a estudiar comunicación social en la Universidad Externado de Colombia. Fue periodista en el diario La República y en la revista Contigo. Y hasta fue concejal de Bogotá de 2002 a 2005.

Estuvo casada con Mauricio Valencia en los años 80, de quien tiene dos hijos, Alejandra y Juan Sebastián. Aunque actualmente no vive con ellos, sino con su actual esposo, Nelson Polanía y su hijo Nelson David, quien admite ser “el más consentido”.

Precisamente hablamos con Nelson, su hijo menor, quien ha estado muy pendiente de la salud de su madre. “A los dos meses de operada, la noté un poco decaída, baja de nota y débil. Ahora la veo mejor, a comparación de los días anteriores, un poco más animada por su mejoría, ya tiene más color”.

En sus constantes visitas a la clínica, él la anima contándole las cosas que le han pasado en el día, cómo están sus hermanos, su papá, Uldarico (su perro) y la casa. “La tranquilizamos. Le contamos que muchas personas la han puesto en oración y le han enviado muchas energías, cosa que para ella es sorprendente, pues es muy sencilla y no se imaginaba que mucha gente en Colombia está esperando que ella salga de esta. A veces le leemos mensajes reconfortantes de nuestros amigos. Le decimos que la amamos, que es muy importante para nosotros y que nos haría muchísima falta si pasara algo. Eso la motiva a seguir mejorando día a día”.

A Fabiola la describe como una “mamá responsable, tierna, amorosa. Aunque un poquito cantaletera y fácil de hacer enojar”. Confiesa que pocos saben, que pese a su buen humor, a ‘La Gordita’ le irritan el desorden, la mentira y el engaño.

Ahora que ella está en la clínica, el hijo extraña acompañar en sus vueltas a su mamá, y esos domingos en familia, que son sagrados para ellos, que piden desayuno y salen de paseo.

Cuenta que con sus hermanos y su padre tiene un grupo de WhatsApp a través del cual se mantienen al tanto sobre lo que dicen los médicos de la salud de su mamá y cuadran horarios de visita. “Esta situación nos ha unido más, y no es la primera vez que mi madre está delicada”.

Precisamente, admite que en 2014, cuando le dieron cuatro infartos a su mamá, por lo que se le realizó una cirugía de corazón abierto, él fue presa del pánico. Pero “esos momentos en privado con ella me hicieron salir de la depresión. Ella era quien me decía: ‘Hijo, yo voy a salir de esta. No te preocupes’. Era ella quien me daba fuerzas”.

Pese a las dificultades, Nelson heredó de ella su optimismo y su carisma. “Es difícil elegir entre mis padres al mejor cuentachistes, tienen estilos diferentes. Pero ella me saca más carcajadas”.

Su llegada al mundo del humor fue casual, cuando un asistente del programa ‘Sábados felices’ la abordó en la calle, porque andaba buscando una ‘gordita’ para hacer parte de una sección del programa.

La actuación de la ‘Gorda Fabiola’ fue tan buena que inmediatamente decidieron contratarla al elenco de gala del programa donde conoció a Patricia Silva, una de sus más entrañables amigas.

“He estado toda la vida con Fabiola. Yo entré a Caracol en 1984 y la ‘Gorda’ uno o dos años después”, dice Patricia, y agrega que el grupo de humoristas de ‘Sábados Felices’ desde hace unas semanas ha estado en oración por la salud y pronta recuperación de ‘La Gorda’.

“Recuerdo que un día viajamos a Villavicencio para presentar un show y nos hospedaron a las dos en una habitación, en una finca a las afueras de la ciudad. Cuando nos fuimos a acostar vimos que la ventana la habían dejado abierta y afuera habían matorrales; de repente me saltó una rana roja en la mano y ‘La Gorda’ se levantó conmigo. Gritamos como locas.

Ese día estuvimos toda la noche durmiendo espalda con espalda para vigilar que no se entraran más animales”, cuenta Patricia.

Para esta comediante santandereana, ‘La Gorda’ Fabiola es la mamá del elenco de ‘Sábados Felices’. “Ha sido la conciliadora. Al programa ella le aporta talento, creatividad y a la gente le gusta verla con sus diferentes personajes”.

“El éxito de ‘La Gorda’ es que cuenta con un gran carisma que no todo el mundo tiene. Ella es amada por Colombia porque a pesar de que es famosa, nunca se le ha subido el ego. Entre más crece es más humilde”, explica Patricia, quien dice que la última vez que vio a su gran amiga fue hace unas semanas cuando terminaron grabaciones del programa sabatino. “La extraño mucho y espero que podamos tenerla de regreso en el set muy pronto”, finaliza.