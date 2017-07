Esta es la verdadera razón por la que Carolina Soto le dijo adiós a RCN

Luego de la salida de varias presentadoras de RCN, muchos fueron los rumores que surgieron para explicar las razones. Aunque todos apuntaban a nuevas oportunidades laborales, hubo algunas que simplemente salieron del canal porque cumplieron su ciclo. (Lea aquí: Carolina Soto se va del Canal RCN)

Carolina Soto fue una de las que le dijo adiós al canal en el que laboró por 8 años. De ella se dijo que salió porque no quería hacer reportería. Sin embargo, la presentadora dijo a Pulzo que esas no fueron las verdaderas razones, pues al ver que no había espacio en el noticiero para ella, aceptó realizar la reportería.

“La realidad es que las presentadoras siempre hemos tenido una sección para hacer. La mía era saludable, entonces, era hacer ejercicio, comidas saludables. La hicimos durante un tiempo y paramos porque, en realidad, no había mucho tiempo al aire; no la seguimos haciendo por tiempo. Cuando yo regresé de mi licencia de maternidad me dijeron: ‘No, tienes que retomar la sección porque vamos a volver a sacarla’; y yo: ‘Ah bueno, no hay problema'”, dijo ella a la producción del canal.

Agregó que es muy buena para hacer reportería, ya que cuando entró al canal le tocaba hacerlo de 8 de la mañana y terminaba casi a las 10 de la noche.

"¿Qué problema iba a tener yo de hacer una simple sección que, en realidad, no me para ni un día de trabajo? O sea, eso es una vez a la semana, yo ya la tengo clarísima para escribir, editar y para buscarme mis notas. No tenía ningún problema", contó.

La decisión no fue solo de ella sino de su esposo Germán González, quien la convenció de que ya debía cerrar el ciclo en el canal y buscar nuevos proyectos.

“Muchas veces uno tiene que arriesgarse, tomar la decisión y soltar”, puntualizó Soto.

A pesar de que demoró 10 días sin trabajo, fue el Canal Uno el que la acogió para presentar un programa matutino, que hace parte de la renovada parrilla de programación que incluye también a famosas como Cristina Hurtado y Margarita Ortega.