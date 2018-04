Esta es la verdadera razón por la que Cristiano Ronaldo no tiene tatuajes

Sin duda los tatuajes en los futbolistas se han convertido en una tendencia mundial, lo que para muchas mujeres resulta muy sensual. Sin embargo, no todas las estrellas de este deporte descrestan a sus seguidoras con su cuerpo tatuado, pues Cristiano Ronaldo es uno de los que aún conserva su piel limpia y al parecer, no piensa rayarse con ningún diseño en especial.

En una entrevista a la revista española Vanity Fair, el jugador portugués reveló que la verdadera razón por la que no se ha tatuado es porque está muy comprometido en ayudar a las personas a través de la donación de sangre y aunque un tatuaje no es impedimento para donar, si debe pasar por varios exámenes para prevenir enfermedades y esperar 4 meses después de marcarse la piel, por lo que prefiere mejor no realizarse ninguno.

Sergio Ramos, Neymar, Dani Alves, James Rodríguez, son algunos de los futbolistas que compiten por el que más tatuajes tenga en su cuerpo.

La revista también destacó que Giorgina Rodríguez, actual pareja del astro del Real Madrid, tampoco tenga, a simple vista, ningún tatuaje. Ambos celebraron La Pascua este fin de semana con un desayuno.

