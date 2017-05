Esta es la verdadera razón por la que Jessica Cediel terminó con Pipe Bueno

Luego de casi tres años, la presentadora Jesica Cediel, revela el porqué terminó su relación con el cantante de música popular, Pipe Bueno. (Lea aquí: Jessica Cediel y Pipe Bueno habrían terminado su relación por falta de tiempo)

Cuando la pareja acabó su noviazgo de cinco años, muchos señalaron que las causas serían una infidelidad, pero la presentadora de 'Yo Me Llamo' afirmó esta semana en una entrevista en el programa AutoStar Tv, que los motivos fueron la distancia, pero también la vida fiestera de Pipe.

En ese entonces, ella se había ido a vivir a Estados Unidos y él se había quedado en el país y, según ella, él rumbeaba todos los fines de semana, impidiendo que viajara a visitarla. (Lea aquí: Pipe Bueno habla del porqué ya no es novio de la modelo Jessica Cediel)

“Pipe es una persona maravillosa. Fue un romance muy bonito que duró lo que tuvo que durar, cinco años, pero por causas ajenas a los dos, realmente la distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron porque él vivía muy ocupado y yo también vivía muy ocupada afuera, y por eso decidimos terminar", afirmó en un aparte de la entrevista.

Sin embargo, Cediel agregó que: "Salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí guardada como una pendeja. A mí todos me caían; actores, productores, directores: ‘Jessi vamos a cenar, Jessi’… y yo: No, tengo novio. No, tengo novio. Yo era de Univisión a la casa y de la casa a Univisión, mientras el otro rumbeaba y rumbeaba, hasta que dije ya no más; chao, suerte… Y por eso terminamos”.

La presentadora también habló acerca de sus inicios en la televisión, su vida personal y sus exnovios; Jaider Villa, exprotagonista de Nuestra Tele, y el actor, Juan Pablo Raba.

Finalmente, a la pregunta si volvería con el cantante caleño, la bogotána afirmó que no podía decir eso,“porque cada quien está con su plan de la vida". Pero muchos seguidores de los artistas guardan la esperanza que estos vuelvan juntos, pues comparten muchos momentos en el set de 'Yo Me Llamo'. (Lea aquí: ¿Revivió el amor? Jessica Cediel y Pipe Bueno se dan un beso en 'Yo me llamo')

Este es el video del programa AutoStar