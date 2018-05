Esta es la vida de Silvestre Dangond

Uno de los recuerdos más arraigados que dice tener el cantante guajiro Silvestre Dangond son los inicios de su vida musical en Cartagena.

Sus padres lo habían enviado a Bogotá a que estudiara arquitectura, pero hubo un momento en que se dio cuenta de que lo suyo era la música y no las aburridas clases que debía escuchar todos los días, hasta que decidió abandonar la vida universitaria.

“Pero no podía devolverme para la casa así como así, porque mis papás no eran ricos y habían un hecho un tremendo esfuerzo por mandarme a estudiar, pero ve con lo que salí”, relata Silvestre, para quien la mejor solución de ese instante era hospedarse en la casa de un amigo cartagenero, a quien conoció como estudiante de medicina en Bogotá.

“Yo estoy hecho de música, de toda clase de música. Por eso me dejé envolver de lo que escuchaba en Cartagena”, recuerda el cantautor, refiriéndose específicamente a la champeta, al picó, a los estaderos de fines de semana, a la música de acordeón, a Joe Arroyo, a Fabián Corrales, elementos que años después volcaría en sus producciones discográficas.

“En Cartagena viví tres meses, pero fueron tres meses productivos en los que compuse canciones e hice arreglos que más adelante utilicé en mis primeras cuatro grabaciones. Me di a conocer mucho en Manga, Pie de la Popa, Bocagrande, Crespo y barrios populares, porque me gustaba mucho dar serenatas”.

Ahora tiene 12 producciones publicadas. La más reciente se titula ‘Esto es vida’, que saldrá el próximo martes 30 de mayo y de la cual ya se conoce un anticipo titulado ‘Sigo siendo el papá’, de Melky Suárez y dedicada a los silvestristas.

Respecto a esta nueva producción asegura que algunos temas tienen el sabor de la música afrocaribeña que gusta en Cartagena, pues al fin y al cabo el álbum es como un recuento de todo el proceso musical y de la ausencia que necesitó para navegar por otros ritmos y sonidos.

“En esta grabación –explica-- traté de darle gusto a todo el mundo, porque para nadie es un secreto que también he conquistado nuevos seguidores con el estilo de música que mostré en el CD pasado, pero ‘Esto es vida’ me refresca, toca cada fibra de mi corazón. Las canciones son muy reales, son historias netamente verdaderas. No hay algo prefabricado”.

Además de canciones de su autoría, tiene aportes de compositores como Wilfran Castillo, Lucho Alonso, Tico Mercado y Fabián Corrales, entre otros, para una producción que se concibió en estudios de Los Ángeles, Miami, Barranquilla y Bogotá.

“Logré incluir varias fusiones, porque no quise ser egoísta con los seguidores que prefieren los sonidos diferentes al vallenato. Además, yo me considero un músico que hace lo que le provoca. Me han sugerido que grabe algo de vallenato autóctono con caja, guacharaca y acordeón, como han hecho varios colegas en estos últimos años, pero la verdad es que todavía no me nace”.