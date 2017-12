Esta sería la razón por la que actriz no estaría en 'La ley del corazón 2'

Desde que se anunció que ‘La ley del corazón’ regresará a las noches de la televisión colombiana con su segunda temporada en 2018, los televidentes están ansiosos por el lanzamiento y esperan que todo el elenco de la primera versión reaparezca en esta. Sin embargo, rumores afirman que una de sus protagonistas aún está en veremos.

Según la revista TVyNovelas, una fuente cercana a Laura Londoño reveló que aún se desconoce el destino de la actriz, ya que no ha cerrado las negociaciones con RCN.

“El mánager de Laura, Fernán Martínez no ha terminado de negociar con el canal. Por esa razón, todavía se desconoce si la actriz volverá a interpretar el papel de Julia Escallón”, dijo la fuente.

Pero Laura no sería la única ausente en la serie, pues hace varios meses Luciano D’Alessandro, el amado Pablo Domínguez, aseguró que su participación no estaría segura porque tiene otra propuesta laboral de Sony en el mismo tiempo del rodaje de la segunda parte de la telenovela más vista de Colombia. (Luciano D'Alessandro no estaría en ‘La ley del corazón 2')

“Tengo dos propuestas buenísimas: una es con Sony-Teleset y la otra con el Canal RCN, que incluiría dos proyectos, pero no está confirmado. El dilema es que las dos empiezan en octubre, por eso tengo que pensarlo muy bien. Lo otro es que a mediados de julio, posiblemente, arranque la gira nacional con ‘Betty la fea’. En esas negociaciones se encuentra ‘La ley del corazón 2′, porque me han dicho que ya la están escribiendo”, expresó en su momento el actor.

Aunque ninguno de los dos actores se ha pronunciado al respecto, los fanáticos de La Ley del Corazón esperan que esta pareja vuelva a cautivar a los televidentes y contagien de amor las noches colombianas, tal y como lo hicieron en la primera temporada.

Cabe recordar que ‘La ley del corazón’, producción de RCN, enloqueció tanto a la audiencia nacional con su bufett de abogados, que ocupó los primeros puestos del rating hasta su final, el 12 de junio y se convirtió en la novela más galardonada de este 2017 con 15 estatuillas en la pasada ceremonia de los premios TVyNovelas. (Lea aquí: 'La ley del corazón', la gran ganadora en los TVyNovelas)

¿Te gustaría volver a ver a Luciano y a Laura en la segunda temporada?