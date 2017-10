Esta es la candidata que se retira del Reinado de la Independencia

En poco más de un mes conoceremos el nombre de la nueva Reina de la Independencia y una de las 32 participantes de este año decidió decir adiós al certamen. En la toma de fotos oficiales de las participantes para los medios de comunicación, la ausencia de Jhoselin Rhenals se notó. Se rumoraba que la representante de El Nazareno había decidido retirarse del Reinado de la Independencia. Ella lo confirma y nos revela cuáles son las razones que la llevaron a cerrar este capítulo de su vida.

No fue nada fácil

Hace varias semanas la idea de dejar de representar a El Nazareno en el reinado venía rondando por la mente de la joven de 20 años, sin embargo, el pasado martes tuvo la valentía de revelarlo ante los organizadores. La universidad, la falta de apoyo de familiares, fueron algunos de los factores que Jhoselin tuvo en cuenta para terminar con su sueño. “Me tocó escoger entre el reinado y la universidad, y pues yo no puedo dejar mi carrera.

También por problemas con mi comitiva, con mi familia y a la final no estaba rindiendo al 100% en ninguna de las dos cosas”, confesó la estudiante de artes plásticas.

La joven expresó que su comunidad apoyó su decisión. “Me apoyaron pero yo vi la cosa muy difícil para mí. Esto no es lo que yo pensaba, hay muchas que cosas que no van conmigo y no estoy dispuesta a hacer, así que mejor preferí dejar la competencia”, comenta. “Mi familia me dijo que me iban a apoyar en la decisión que tomara, finalmente nunca estuvieron de acuerdo en que yo me metiera a esto así que no les ha afectado tanto, mi mamá sí ha sufrido conmigo todo el proceso pero ya lo he ido superando”, añadió.