Estas son las estrellas de Hollywood que han sido señaladas de abuso sexual

El escándalo de acoso sexual en Hollywood cada vez da más de qué hablar en redes y en la prensa internacional.

Luego de que se conocieran las acusaciones de abuso de Kevin Spacey, protagonista de House of Cards, por hacerle insinuaciones a una adolescente hace varios años, ahora han salido a relucir varios casos de otras estrellas de Hollywood, que tienen sorprendidos a miles de seguidores.

Aquí te recordamos cuáles son las celebridades que están sumergidas en escándalos de abuso sexual.

Kevin Spacey

El pasado 2 de noviembre varios trabajadores y extrabajadores de "House of Cards" acusaron al actor de agresiones y abusos sexuales durante la producción de la serie.

Según ocho personas, que hablaron bajo condición de anonimato aseguraron haber sido víctimas de acoso o abuso sexual por parte del actor o haber presenciado comportamientos de esa clase por parte de Spacey, quien desde la pasada semana se encuentra en el punto de mira de Hollywood después de que el intérprete Anthony Rapp le acusara de agresión sexual en un episodio que tuvo lugar en 1986.

Sin embargo, el actor se disculpó en redes sociales y anunció que es gay.

"Pero si me comporté como describe, le debo mi más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado, y lo siento por los sentimientos que dice que lo acompañaron todos estos años", dijo.

Tom Sizemore

El actor estadounidense Tom Sizemore abusó presuntamente de una actriz de 11 años durante el rodaje de una película en 2003, una agresión sexual que llevó a los responsables del filme a expulsarlo temporalmente de la producción.

La víctima, que habló bajo condición de anonimato, dijo que recientemente contrató a un abogado para averiguar si podría emprender acciones legales contra Sizemore y contra sus propios padres. Sin embargo, el actor no quiso hacer comentarios sobre esas acusaciones.

Cabe recordar que Sizemore tiene un largo historial de problemas con las drogas y con la ley, que incluye varios arrestos y condenas por violencia machista.

George Takei

George Takei negó haber manoseado a un modelo en la década de 1980.

Takei, uno de los íconos de la serie "Star Trek", dijo en varios tuits que los hechos que Scott R. Brunton narró a la revista The Hollywood Reporter "simplemente no ocurrieron", y no recuerda haber conocido a Brunton.

"Ahora es una situación del tipo él dice/yo digo por presuntos hechos ocurridos hace casi 40 años. Pero las personas que me conocen entienden que los actos sin consentimiento mutuo son tan faltos de ética para mis valores y mi conducta que la mera idea de que alguien me acusara de esto es muy dolorosa en lo personal", tuiteó Takei, de 80 años.

Richard Dreyfuss

El actor dijo que él nunca mostró sus genitales a una guionista, incidente presuntamente ocurrido en la década de 1980.

Agregó que él coqueteó e incluso besó a Jessica Teich, guionista de Los Ángeles que le estaba ayudando a escribir un guion para televisión, durante varios años pero que pensó que eso era un "ritual de seducción bajo consentimiento mutuo". El hecho de que "yo no haya captado" que no era así, dijo, "me hace reevaluar todas las relaciones que siempre pensé eran juguetonas y de mutuo acuerdo", dijo a una reconocida revista.

John Travolta

El caso habría ocurrido en el 2000, en Palm Springs, pero el medio Radar Online lo revivió esta semana al publicar el informe policial que fue redactado en ese momento con el testimonio del denunciante. (Leer aquí: John Travolta, nueva estrella de Hollywood acusado de abuso sexual)

“Me sentí violado”, dijo la presunta víctima que para entonces tenía 21 años y se desempeñaba como masajista en un spa al que acudió Travolta para ser atendido.

El negocio fue cerrado al público para atender exclusivamente al actor; ya en cabina le dijo al joven que quería que el masaje lo concentrara en las nalgas. Al finalizar le dijo al joven que “era muy atractivo y que lo había excitado”.

Esta no es la primera vez que el nombre de Travolta se menciona en casos de servicios de masajes, en años anteriores algunos masajistas dijeron que el actor intentaba durante el tratamiento que este tuviera un final sexual.

Sylvester Stallone

El actor estadounidense Sylvester Stallone fue acusado de agresión sexual por una joven de 16 años durante el rodaje de una película en Las Vegas (EE.UU.) en julio de 1986.

La adolescente denunció ante la policía que fue "intimidada" para mantener relaciones sexuales con el actor, que entonces tenía 40 años, y su guardaespaldas Mike De Luca en el hotel Las Vegas Hilton.

La joven relató que inició una relación sexual con Stallone -que ahora tiene 71 años- y el actor animó a De Luca a unirse a ellos.

El medio Daily Mail afirmó que se puso en contacto con el representante de Stallone para reflejar su versión pero no ha obtenido respuesta.

Ed Westwick

La estrella de “Gossip Girl” fue acusada de abuso a través de Facebook por la actriz Kristina Cohen quien dijo que Westwick abusó sexualmente de ella hace tres años.

Por su parte, Westwick dijo en redes sociales que no conoce a Cohen y agregó: "Nunca me he impuesto a la fuerza de ninguna manera o con ninguna mujer. Definitivamente nunca he cometido una violación".

Los representantes de Westwick no respondieron mensajes en busca de comentarios.

Harvey Weinstein

Paz De La Huerta, la actriz estadounidense, acusó a Harvey Weinstein, de haberla violado en dos ocasiones, así como a otras mujeres, quienes lo acusaron también de agresiones.

De La Huerta, conocida por su participación en la serie "Boardwalk Empire", dijo que en octubre de 2010 Weinstein se ofreció a llevarla a su casa tras una fiesta dado que los dos vivían en el mismo barrio de Nueva York.

George H. W. Bush

El caso más reciente es el de una mujer del estado de Michigan (EE.UU.) que acusó al expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush (1989-1993) de haberle agarrado el trasero sin su consentimiento en abril de 1992.

La mujer explicó que el tocamiento inapropiado sucedió durante la toma de una fotografía en grupo en un acto de la campaña de reelección de Bush padre en Dearborn (Michigan, EE.UU.).

La mujer, que ahora tiene 55 años, indicó que en su momento creyó que el tocamiento del entonces presidente fue "probablemente un accidente", pero que ahora, ante la cantidad de acusaciones similares, decidió salir a contar su caso.

Estas denuncias se han producido después de que estallara una campaña contra el acoso sexual a raíz del reciente escándalo de Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood y al que decenas de mujeres acusan de supuestos comportamientos abusivos y de presuntas violaciones.