Estas son las noticias más controversiales que marcaron el año de las Kardashian

Para nadie es un secreto que la familia Kardashian es una de las más codiciadas, polémicas y virales de la farándula mundial. Por eso sus noticias, fotos, videos y todo lo referente a ellos se vuelve en menos de una hora, tendencia en todos los medios de comunicación.

Desde el robo a Kim y su ausencia en las redes, hasta el disfraz de Kylie y los desnudos fueron el pan de cada día de este 2016 para esta llamativa familia.

Cabe recordar que el clan Kardashian se volvió popular gracias al reality show de Kim llamado 'Keeping Up with the Kardashians'. A partir de ahí, cada una de ellos ha dado de qué hablar y brillado por nunca pasar por desapercibidos.

El Universal realizó un recuento de lo más destacado del clan Kardashian durante el año.

1. El polémico desnudo de Kim

Las redes se calentaron con esta selfie, publicada por la más polémica de la famia. La exótica Kim compartió una foto desnuda frente al espejo pero censurada con dos líneas negras en sus partes íntimas, que dejó a más de uno con la boca abierta. La estrella de las Kardashian se convirtió en lo más visto de redes sociales por esos días. ¡Que cuerpazo!

2. Khloé confiesa que nunca ha visto un pene blanco

La más tímida y la tercera de las hijas de Kris Jenner y Robert Kardashian generó una gran sorpresa en sus seguidores tras las revelaciones íntimas que hizo en su programa ‘Kocktails with Khloé’.

"Nunca en mi vida he visto un pene blanco. Así que, si quieres mostrarme el tuyo, me gustaría verlo, nunca he visto uno de ese color", dijo entre risas la 'celebrity' y mujer del jugador de baloncesto, Lamar Odon en entrevista frente a todo el público. ¡Quien la ve!

3. Pelea entre Kim y Taylor Swift

“Yo hice famosa a esa perra” es la frase de la canción ‘Famous’ de Kanye West, que causó polémica en redes sociales y que provocó que ambas estrellas discutieran. La pelea surgió porque según Kanye y Kim, la artista conocía la letra del tema musical y se quiso hacer la víctima en medio de todos sus seguidores.

Por su parte Taylor negó todo y dijo que nunca habló con el rapero sobre la letra de la canción. Aunque la pelea realmente no fue entre ellas, Kim se lo tomó personal por apoyo a su esposo, Kanye West.

4. El casi desnudo de Kim en un desfile en París

La 'celebrity' marcó la diferencia durante la Semana de la Moda de París con un vestido de malla que dejaba muy poco a la imaginación. La estrella se robo la atención de los asistentes y fue la más asediada por loa prensa francesa.

Acompañada por su hermana mayor y su madre, Kim sacó a relucir sus definidas curvas luciendo el vestido de malla, el cual solo dejaba ver el top y la tanga color 'nude' que llevaba por debajo de su atuendo.

5. El disfraz de Kylie

Con su atuendo que personificaba ‘Dirty’ de Christina Aguilera, la empresaria se robó las miradas de Halloween y la fiesta de la artista, donde hizo presencia.

La menor de las Kardashian quiso mostrarse atrevida con un bikini de rayas rojas, un patalón que dejaba a la luz su gran cola y unas extensiones rubias con negro, tal y como luce Aguilera en su videoclip.

Como si fuera poco Kylie también bailó al ritmo de 'Dirty' e imitó algunos pasos de baile de la cantante, lo que fue aún más tendencia en redes. ¿Qué tal el vestuario?

6. Los polémicos labios de Kylie

La joven reveló que se inyecta una marca de relleno para labios llamada Juvéderm, único gel de ácido hialurónico no quirúrgico, porque siempre se ha sentido insegura por el tamaño de su boca, el cual es diferente a la de sus hermanas. "Nadie me quiere besar", fueron las palabras que dijo la menor del clan.

Cabe recordar que Kylie impusó la moda de la hinchazón de labios con un aparato de succión por lo que muchas jóvenes en Internet intentaron probar pero ninguna obtuvo resultados como los de la estrella.

7. El robo de Kim

Finalmente la noticia más importante del año de las Kardashian fue el robo a Kim en París durante la Semana de la Moda.

El hecho sucedió en el apartamento de lujo donde se estaba alojando la estrella, cinco hombres entraron a la habitación, la amordazaron, la metieron en la bañera y le robaron 9 millones de euros en joyas. A la celebrity no le dio tiempo de llamar a sus guardaespaldas, pues el robo duró solo 6 minutos.

Su mejor amiga Simone Harouche fue quien avisó a sus guardaespaldas, que estaban en un club nocturno de París con la hermana mayor de Kim y la mamá. Luego del suceso Kim quedó tan atemorizada que se desapareció de las redes por unas semanas. ¡Que susto!