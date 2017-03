“Estás vocalmente mejor que el artista original”: César Escola a Maluma

El programa de imitacion 'Yo me llamo' estuvo de infarto esta noche por la eliminación.

Amanda Miguel fue la encargada de abrir el show y con su mágica e inigualable voz emocionó a todos los asistentes, tanto así que logró que Amparo Grisales se erizara mientras Pipe Bueno y César Escola demostraron su admiración por el gran cambio y mejoría que ha tenido la participante.

Seguidamente el doble de Rodolfo Aicardi puso a bailar al público con la interpretación del tema 'Ojitos hechizeros'.

“Te vi más seguridad, más comprometido y me alegra que estés haciendo caso a la escuela” y “musicalmente tienes el ritmo, la vocalización y eso un gran logro”, fueron algunos de los comentarios que recibió el artista del jurado calificador.

Luego, Adriana Lucía volvió a decepcionar al jurado con su presentación. Para Grisales la intérprete no vocalizó bien y nunca le sintió la voz. Pipe estuvo de acuerdo con su colega y agregó que no vio a Adriana Lucía por ningún lado y finalmente, Escola cerró diciendo: “diste lo mejor de ti pero no fue suficiente”.

Tras una discusión con la entradora, el 'Pretty Boy' del reggaeton salió al escenario con 'El perdedor' y brindó un show que despertó la euforia del público y contagió de bailar a los presentadores y jurados.

Sin embargo, el artista urbano se llevó un regaño de Pipe Bueno por no tener buena actitud en la clase. “Si estas acá es para mejorar”, afirmó. Grisales, por su parte se erizó con su presentación y le encantó el show del artista.

Por último, llegó el momento más esperado de la noche. Con lágrimas con los ojos Rodolfo Aicardi y Adriana Lucía se despidieron de la competencia.