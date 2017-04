Este domingo regresa la fiesta 'Los Años Maravillosos de la Música' a Cartagena

Este domingo 30 de abril los mejores djs coleccionistas de la ciudad se reunirán en la primera edición de 2017 de la tradicional fiesta de clásicos tropicales Los Años Maravillosos, que desde hace casi 10 años recuerda lo mejor de los años 80s, 90s y principios de los 2000.

El evento, que se llevará a cabo en la discoteca Kongo en la avenida Pedro de Heredia, es considerado por los amantes de la música como la excusa perfecta para integrarse y reencontrarse con amigos, compañeros de universidad o colegio para disfrutar y bailar de ritmos como el merengue, la salsa, reggae, champeta africana, que ya no suenan tanto en las rumbas habituales y otras de la mano de artistas ya desaparecidos.

Djs como Wilson Sierra, José Romero, Ricardo Aragón y Fred mostrarán su talento en las mezclas y su conocimiento musical para poner a rumbear a todos los asistentes.

"El meneito", "Lambada", "Asereje", "Cuentos de la Cripta", "El Jardinero", "El Preso", "La Suegra Voladora", "La Quiero a morir", "Thriller", "Could you be loved", son varios de los temas que reclamarán protagonismo este domingo, y artistas como Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Juan Luis Guerra, Joe Arroyo, Grupo Niche, Hector Lavoe, Sayayin, Bob Marley, Madonna, Michael Jackson, entre otros serán algunos de los más aclamados.

La fiesta, abrirá sus puertas a partir de las 4 de la mañana y se extenderá hasta la madrugada para que el público tenga más tiempo para divertirse, compartir con sus amigos y bailar sus temas favoritos.