Este es el precio de la boleta para el concierto de Roger Waters en Colombia

Entradas entre 99 mil pesos y un millón están disponibles para el próximo concierto de Roger Waters en Colombia. Este miércoles, 9 de mayo, comenzó la preventa de las boletas exclusivo para los clientes de los bancos de Grupo Aval. Así desde las nueve de la mañana y hasta la noche del viernes 11 de mayo están disponibles los canales de Tu Boleta. La venta general iniciará el sábado 12 de mayo.

No será un concierto más. La actual gira del mítico artista cuenta con una imponente pantalla que cubrirá la cancha del Estadio El Campín de oriente a occidente, 236 cabinas de sonido cuadrafónico envolvente, 332 puntos de luces y lásers, un montaje escenográfico que alcanzará más de 28 metros de altura sobre el piso, todo para lograr una experiencia sensorial alimentada por una producción audiovisual de última generación. Un viaje musical único como el que acostumbra a realizar.

Tras agotar entradas en toda su gira europea, Roger Waters, el vocalista, bajista, genio creativo de Pink Floyd y figura predominante del rock, regresa al país con un espectáculo el 21 de noviembre en el Estadio El Campín de Bogotá.

El show de Roger Waters presenta una reflexiva mirada al mundo actual, sumado a una gran producción audiovisual y tecnológica que llevarán al espectador a una travesía compuesta por canciones de los álbumes más celebrados de Pink Floyd, ‘The dark side of the moon’, ‘The wall’, ‘Animals’, ‘Wish you were here’, además del material en solitario de su álbum ‘Is this the life we really want?”, editado en el 2017.

Son 31.500 boletas que estarán a la venta, desde esta etapa de preventa. Sólo 774 personas tendrán acceso a la localidad de Cancha Numerada ‘The Wall’ cuyo valor alcanza el millón de pesos, más 143 mil pesos de costo de Tu Boleta.

En Cancha Numerada ‘Comfortably Numb’ serán 3644 boletas, cada una a 700 mil pesos, más 100 mil pesos del costo del servicio. Occidental baja, 580 mil, más 83 mil pesos del servicio; Occidental alta 250 mil pesos, más 36 mil pesos de Tu Boleta.

Cancha General de Pie, 200 mil pesos, más 29 mil pesos del servicio. 180 mil, más 26 mil pesos, será el costo en Norte alta, mientras que Norte baja el costo será de 99 mil pesos junto a 14.500 pesos del servicio Tu Boleta.