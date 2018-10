"Este triunfo es de mi madre": Daniela Sarmiento, primera Chica Bonita Kids

Segura, carismática, alegre y espontanea. Así es Daniela Sarmiento Valencia, la primera Chica Bonita Kids de Cartagena.

Con solo 10 años, la niña se ganó el corazón del público y la confianza del jurado calificador, conformado por la tallerista y maquilladora profesional Angie Cabrera, el fotógrafo internacional Edgar Garcés, la modelo venezolana Nakari Hernández, el empresario Nixon Navarro y la administradora barranquillera Nuvia Escorcia, en representación de los patrocinadores; que le otorgó el título, que hoy la hace sentir feliz y mucho más segura de sí misma. (Lea aquí: Estas son las ganadoras de Chica Bonita 2018)

“Me siento feliz porque nunca pensé que iba a ganar, antes no estaba segura de mí, pero le eché las ganas y gané”, dijo Daniela en entrevista con El Universal.

Para Daniela su mayor apoyo es su madre, quien desde el primer momento la ayudó a creer en ella, en sus atributos y su talento para el modelaje. Sin duda, su mamá es una de las personas que hizo posible de que ella sea la Chica Bonita Kids 2018.

“Ella era la que siempre me decía que tuviera seguridad en mí, confianza y me pedía que no me desanimara porque todos me iban a apoyar y eso quedó en mi mente. En el camerino siempre pensé en eso”, comentó la niña.

Sobre la elección, que se llevó a cabo el pasado 6 de octubre, Daniela contó que ese día estaba muy ansiosa y que la que no había podido dormir por los nervios había sido su madre. Sin embargo, siempre se mantuvo llena de confianza y de fe.

Actualmente, Daniela cursa cuarto grado en el Gimnasio Moderno de Cartagena, le gusta el modelaje, el baile y la actuación. Además, en sus tiempos libres realiza videos a través de su canal de YouTube, el cual también utiliza para invitar a los niños y niñas a perseguir sus sueños y nunca darse por vencidos.

La nueva Chica Bonita Kids, quien quiere llegar a ser una actriz de Hollywood, manifestó que le gustaría entrar a otros concursos de talento relacionados con baile, música, actuación, modelaje, entre otros.

Asimismo, le aconseja a todos los jóvenes y niños que consideren que tienen la actitud, que no se rindan porque los sueños sí se cumplen.

“Las niñas deben ser felices y en Chica Bonita todo se puede lograr ya que se tiene amistad y puedes aprender a hacer muchas cosas nuevas. Así que nunca se desanimen porque hay mucho que lograr”, puntualizó.

Esta hermosa niña se llevó premios como una beca de inglés, ballet, bono de un millón en ropa, bono de estética dental y una tablet.