Este viernes, Donny Caballero regresa con su nuevo sencillo 'Pa'l carajo'

¿Qué es de la vida del talentoso cantante Donny Caballero?, ¿Cuándo escucharemos un nuevo tema del cartagenero? Son algunas de las preguntas que se hacían los seguidores de uno de los artistas más recordados por varias generaciones y que nos sigue poniendo a bailar con su música. Radicado en Bogotá y después de un tiempo ausente, en Colombia, como él mismo nos aclara, el cantante urbano está listo para sorprendernos con su nuevo sencillo, que lanza mañana, titulado ‘Pa’l carajo’. Q’hubo habló con él en exclusiva.

“Quiero que todos se identifiquen con él”

La expresión ‘Pa’l carajo’ tiene una connotación especial para Latinoamérica, la cual tiende a escucharlo o verlo con grosería, y es por esto que Donny expresa que no a todos los que mandan ‘Pa’l carajo’ les va mal. “En una ruptura o cuando algo termina entre dos partes, está el que manda pa’l carajo y al que lo mandan y con esta canción queremos demostrar que a este último no siempre le va mal y que ve todo de una forma positiva”, comenta el cartagenero, aclarando que cuando a alguien lo mandan ‘Pa’l carajo’ no es algo relacionado únicamente con lo amoroso. “Esto aplica para amistades y hasta en los trabajos cuando a uno lo despiden”, agrega.

‘Pa’l carajo’ tendrá doble lanzamiento mañana, pues además de escuchar el sencillo podremos ver el video oficial, que fue realizado bajo la dirección de ‘Rino film’ y el reconocido director Juan Andrés Suárez.

Concentrado en otros proyectos

La ausencia de Donny Caballero era en nuestro país, pues hace un tiempo estuvo en Perú, donde por poco se queda. “Estuve casi mes y medio por allá pero extrañaba a mi tierra. Perú me recibió con los brazos abiertos y estoy agradecido. Allá aproveché para grabar con un dúo peruano, lo que no me mantuvo tan alejado de la música”, afirma Donny, quien además después del gran éxito que logró como compositor de ‘La pupileta’, ha explotado aún más este talento como escritor.

“Mis expectativas es que ‘Pa’l carajo mueva a todos los que la escuchen, a nivel físico, es decir, que se la gocen y a nivel interior para que siempre tengan claro que la vida sigue después de las rupturas y que echen pa’ adelante”, finaliza.

Lo hizo con mucho amor

Donny Caballero confiesa que hace mucho tiempo no grababa un video oficial, pero esta canción lo tiene tan entusiasmado que decidió hacer el lanzamiento con clip incluido. “La verdad es que le invertimos bastante tiempo y traté de consentirlo audiovisuales”, puntualiza.