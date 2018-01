Esto dijo Daniela Ospina sobre rumores de un nuevo amor

Luego de los cientos de rumores que se han viralizado en las redes y medios de comunicación sobre el nuevo amor de Daniela Ospina, muchos esperaban la respuesta oficial de la deportista, quien sí se pronunció, pero para expresar su enojo. (¡Daniela Ospina tendría nuevo amor!)

La ex de James Rodríguez compartió una historia en Instagram refiriéndose a los comentarios que por estos días son tendencia en la web.

"No confíes en todo lo que ves, no creas en todo lo que escuchas, y no digas todo lo que sabes. Con mentiras también se vende, ¿los etiqueto?", dice la publicación.

Además se puede apreciar un nombre debajo del mensaje, por lo que no se logra leer exactamente de quién se trata, pero que seguramente tiene algo que ver con ‘La Kalle’ y Carlos Giraldo, que fueron los encargados de divulgar la información sobre la vida sentimental de la colombiana.

Cabe recordar que el también presentador de La Red, aseguró que la empresaria estaría planeando viajar a Europa para estar con el pediatra, que sería el hombre que actualmente le quita el sueño.

“Daniela Ospina encontró de nuevo el amor, según dicen las malas lenguas. La ex del señor James Rodríguez está saliendo con un médico pediatra, está muy enamorada y se va a vivir a España con él, porque él vive en España”, dijo Giraldo en la emisora La Kalle.

El presentador no mencionó fuentes sino que atribuyó la noticia a “las malas lenguas de Medellín”.

Lo cierto es que aunque Daniela no habló más nada del tema, sus seguidores siguen a la espera de saber si realmente tiene nuevo amor o solo fue un rumor.