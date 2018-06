Esto dijo ex de 'Crespa' Martínez sobre acusaciones de maltrato en su contra

Muchos recuerdan el idilio de amor que vivió hace algunos meses ‘La Crespa’ Martínez con Raúl Fabio Huffington, en el que compartían fotos y videos en redes sociales disfrutando de su noviazgo, que después pasó a ser compromiso cuando él la sorprendió con un anillo en medio de una fiesta organizada en complicidad con familiares de ‘La Crespa’. Sin embargo, no todo es color de rosa. (Lea aquí: 'Crespa' Martínez denuncia a su expareja por maltrato y teme por su seguridad)

Esta semana la misma modelo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, que denunció a su ex ante la Fiscalía y Comisaría por amenazas y maltrato,

Cindy Martínez, más conocida como la 'Crespa', asegura que su relación de año y dos meses la dio por finalizada en el mes de abril debido a maltratos, pero después de la ruptura, el isleño siguió enviándole mensajes amenazantes, en donde ha sentido correr riesgo por lo que le pueda pasar.

Como era de esperarse, Raúl Fabio Huffington no se quedó callado y en un video desmintió las acusaciones de Cindy, asegurando que no hubo maltratos.

“Vi lo que montó esta niña de mis supuestas amenazas y cosas. Sobre eso, que montó esta, nosotros cuando decidimos terminar nuestra relación, al inicio a mí me dolió ‘full’, y confieso que sí le escribí cosas, porque estaba dolido. Pero un día dije que iba a soltar, y ese día ya no le volví a escribir ni a estar pendiente de ella”, afirmó el ex de Martínez.

Agregó que “Yo decidí soltar y seguir mi vida (…) me dolió después de que puso ese mensaje. Me dolió enterarme dos semanas más tarde de haber terminado, lo que todo el mundo vio que ella fue hacer en ese viaje (…) Nuestra relación terminó por el estilo de vida que ella quería”.

Finalmente, el hombre se refirió al supuesto maltrato del que ella habla y dijo que todo era falso.

“Pa’ terminar bien ese tema del maltrato, jamás. La gente que me conoce a mí, Raúl Huffington, sabe el hombre que soy y el caballero que soy, entonces eso no me afecta, porque saben que eso no es así”, puntualizó.

Cabe recordar que la pareja era una de las más sólidas de la farándula nacional y tenía planes de casarse este 2018, pues el pasado 14 de enero el sanandresano le propuso matrimonio a la modelo con ayuda de toda su familia y de una manera muy particular en Montelíbano, Córdoba. (Lea aquí: ¡Se casa! 'La Crespa' Martínez se comprometió con su novio)

“Abrí la puerta y todo estaba apagado. Lo primero que pensé fue ‘¿esto qué es?’, de repente empieza a cantar Tatiana, una amiga de la familia, y veo a toda mi familia con camisetas que decían: ‘Cásate con él’. Mientras que Raúl, no sé en qué momento, se puso una camiseta que tenía el letrero: ‘cásate conmigo’”, comentó Cindy en ese momento a la revista TVyNovelas.