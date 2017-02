Esto nos dijo el actor Miguel Ángel Silvestre en exclusiva...

Luces. Cámara. Acción… Precisamente de acción son las escenas que graba por estos días el famoso actor español Miguel Ángel Silvestre en Cartagena a cuenta de la tercera temporada de “Narcos”, la tan controvertida como innegablemente exitosa serie de Netflix.

El jueves fue bastante movido para Miguel y para el equipo de producción de la serie. En la mañana, una balacera en la Plaza de San Pedro Claver, y en la tarde, una persecución a pie por la emblemática Plaza de La Aduana, justo frente a la Alcaldía Distrital. El protagonista de esta última toma fue Miguel o, más bien, Franklin Jurado, su personaje… fue perseguido por un hombre armado, entre la multitud de la plaza. ¿Será que Franklin logra escapar?

Miguel Ángel no pudo respondernos esa pregunta, la producción le prohíbe dar detalles sobre la serie, pero sí nos contó de su amor por Cartagena y de un pequeño inconveniente físico. Hablamos con él en exclusiva.

Llevas varios días en Cartagena, ¿cómo te has sentido en la ciudad?

-Me he sentido muy feliz aquí, Cartagena es un lugar precioso. Es uno de los lugares más bonitos de Latinoamérica y de los que he estado en mi vida, sin duda. El Centro Histórico es precioso, me recuerda a casa, ya sabes, la arquitectura se parece bastante a algunas ciudades de España, a los centros históricos que tenemos en mi país en ciudades como Madrid, Ibiza y Sevilla. Y la gente es un verdadero encanto. Estoy enamorado de la ciudad.

¿Qué ocurrió con tu pierna izquierda?

-Corriendo en una de las escenas, tuve una rotura parcial del isquiotibial, pero bueno, he tenido que intentar correr para terminar la secuencia, eran unos planos cortos y esperemos que pueda funcionar.

¿Hasta cuándo estarás en la ciudad?

-No sé hasta cuándo esté en aquí, pero disfrutaré cada momento. El tiempo que esté aquí depende de la producción. Ahora estoy con ‘Narcos’, con la temporada tres y voy a estar una temporadita aquí.

Miguel nos contó, además, que iría a un hospital para tratar las molestias en su pierna, pero que eso no impedirá que siga con las grabaciones… Y mucho menos que disfrute de Cartagena.

Las grabaciones...

Lewis Bonfante, uno de los productores, aclara que si bien las grabaciones se realizan en Cartagena, en pantalla se mostrará como Curazao, en el año 1995. Ya se han grabado escenas en San Pedro, La Aduana, Calle Santo Domingo y Las Damas, y se espera que hoy se realicen en Getsemaní, en la Plaza del Pozo, y en Manzanillo del Mar.