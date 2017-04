Esto respondió columnista que indignó a seguidores de Martín Elías con su trino

Luego de que el pasado Viernes Santo se generará todo un revuelo en redes sociales por el polémico trino de la columnista de El Tiempo, María Antonia García, en el que decía que "Colombia estaba en el séptimo círculo del infierno por llorar al hijo de Diomedes, Martín Elías", la periodista volvió a compartir un mensaje en su Twitter sobre el tema, pero esta vez fue para lamentar la muerte inesperada del intérprete vallenato.

El mensaje inmediatamente llamó la atención de miles de internautas, que no vacilaron en señalar que García de la Torre fue muy desacertada al hacer esa publicación, pues Martín no tiene por qué pagar lo que supuestamente hizo su padre. Ante esto, la casa editorial que también fue criticada, se pronunció a través de un comunicado afirmando que no comparte la opinión de García y se aparta de esta.

“Luego del trágico desenlace, este diario ha recibido también múltiples comentarios de nuestros seguidores en redes sociales, en rechazo a las afirmaciones que la columnista digital hizo”, fue la publicación del diario en Twitter.

Además El Tiempo agregó que “exhorta a rendirle un homenaje de despedida en paz y respeto, al que nos sumamos con un profundo reconocimiento por su trayectoria artística”.

En la polémica, no solo se criticaba al medio y a la periodista sino a su padre Bernardo García, fundador y director de la revista Alternativa, a quien tacharon de exguerrillero y de haber asesinado a su exesposa.

¿Se retractó?

En entrevista concedida a la W Radio, la columnista aseguró que su trino “fue emocional" y se disculpó por herir con sus palabras a los miles de seguidores del artista.

“Martín Elías no tiene responsabilidad en los asesinatos de su padre. Hablaré de Doris Adriana Niño en un mes, cuando se cumplen 20 años de su asesinato”, aseguró María Antonia.

Además dijo que ha recibido diversas amenazas de muerte e insultos en redes sociales por el trino. “Mi comunicación fue inoportuna y “llevada por la pasión”, agregó en la entrevista.

Finalmente, aceptó que “no era momento para hablar de Diomedes Díaz y que es injusto que la amenacen de muerte por eso”.