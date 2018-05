A esto se dedicaría Sara Uribe en China

Desde el pasado 13 de abril que Sara Uribe dio a conocer su decisión de volver con Fredy Guarín dejando su vida en Colombia para comenzar una junto a él en China, los comentarios, críticas y nuevos detalles de esta relación no se han hecho esperar.

A raíz de este escándalo, fueron muchos los seguidores que se preguntaron: “¿A qué se dedicará Sara en China?”. Algunos manifestaron que ella estaba con el futbolista por dinero, mientras que otros dijeron que Sara solo se dedicará a brindarle amor a Guarín, pues ya tiene negocios en Colombia.

Sin embargo, ella misma se ha encargado de callar los rumores y demostrar que no solo disfruta de los paisajes de China junto a su amor sino también aprovecha para apostarle todo al tema de ser influenciadora.

En su cuenta de Instagram vemos varios videos de Sara promocionando diversas marcas de belleza, moda y estilos de vida en los que además aprovecha para mencionar su proyecto ‘La casa mágica de Sara U’.

A la presentadora parece no importarle las críticas y comentarios negativos en redes, pues luego de que este fin de semana La Red revelara información sobre la ex del futbolista, una modelo que afirmó que mientras que ella estaba con él, Sara lo seducía hasta que acabó con su relació; compartió en Twitter un meme, que le mandó un usuario, a manera de burla sobre el programa.

“JAJAJAJAJA Dios mío, lo que ustedes me hacen llegar. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”, dijo junto a la imagen.

Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado para desmentir o confirmar la información que reveló este fin de semana el programa de chismes.

JAJAJAJAJA Dios mio, lo que ustedes me hacen llegar. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/b4bM31Mek9

Me quedo contigo, una y mil veces me haces sentir vivooo, tu me enloqueces pic.twitter.com/Pa1Mrv0rRL

— Sara Uribe Cadavid (@SaraUribeTV) 27 de abril de 2018