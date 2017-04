Estos son los conciertos durante días santos

En pocos días comienza la Semana Santa, que tendrá como particularidad que llega cargada de mucho metal y pop.

REGRESO DE UN ÍDOLO POP

Todo está listo para el regreso de Justin Bieber a Colombia, este miércoles 12 de abril en el estadio El Campín, el mismo lugar donde sus fanáticos lo vieron por primera vez hace tres años.

El polémico cantante canadiense ha crecido como artista, como personaje de la industria de la música, entre sus excesos y líos judiciales en distintas partes del mundo.

Transformado en uno de los referentes más importantes del género pop en el mundo, regresa con una selección de su música, en especial con las canciones de su más reciente álbum ’Purpose’, el cual le da nombre a su actual gira mundial.

El artista fue nominado a los Grammy 2017 en las categorías Canción del Año y Mejor Actuación en Solitario con ‘Love Your Self’. Por su parte, ‘Purpose’ también fue nominado a Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Álbum del Año, sin duda una de las categorías más importantes.

Justin Bieber es un artista que crece junto con sus fans y en su evolución musical presenta importantes colaboraciones con Major Lazer y MO con su hit ‘Cold Water’ y Dj Snake con ‘Let me love you’.

Luego de presentarse en escenarios como Brooklyn's Barclays Center, Los Angeles' Staples Center, Chicago's Allstate Arena and Toronto's Air Canada Centre y visitar países como Reino Unido, Alemania y España, el tour llegará a Bogotá.

Con canciones como ‘Sorry’ y ‘¿What do you mean?’, de Purpose lo llevaron a lo más alto de la Billobard en todos los formatos, tanto en radio, ventas físicas y streaming basado en el número 1 Hot 100 de la semana. Con ellos vendió más de 330 mil unidades digitales en los Estados Unidos en su primera semana convirtiéndose en uno de los mejores álbumes de su carrera.

'¿What Do You Mean?' también fue número uno en su país, Canadá, y se convirtió la más sonada en el Reino Unido a nivel nacional en los chart. Continuando con este camino de éxitos con 'The Feeling' and 'Love Yourself' con la colaboración del artista Halsey y el último fue una colaboración de co-escritura con el artista de Indie pop Ed Sheeran.

KORN POR SEGUNDA OCASIÓN

Todo esta preparado para que el 17 de abril, conocido como Lunes de Pascua' los amantes del Nu-Metal disfruten de Korn en Colombia, que por segunda ocasión visita el país.

El concierto se realizará en el Chamorro Entertaiment City Hall ubicado en la dirección Autopista Norte # 153-81.

Korn regresa con su nuevo disco ‘The Serenity of Suffering’ y la presentación en Colombia el 17 de abril, será la primera parada para este recorrido que los lleva por Suramérica.

Se trata del álbum más pesado e intenso que han sacado la banda en los últimos diez años, en el cual soportan su nuevo show.

EN VIERNES SANTO

Tres bandas dse jugarán su lugar como teloneros de Slayer el próximo 3 de mayo en la Carpa Américas, y la banda californiana quiere que la comunidad Slayer en Colombia los ayude a elegir.

Páramo Presenta junto a Idartes, dispuso una lista de absolutamente todos los actos de metal, y sus subgéneros correspondientes, que han pasado durante estos últimos tres años por las tarimas del Festival Rock Al Parque.

De las decenas de nombres y sonidos posibles, Araya, King, Bostaph y Holt seleccionaron a los actos distritales Sacred Goat, Ikarus Falling y Perpetual Warfare.

Los miembros Slayer en Colombia tendrá gran parte de la responsabilidad en seleccionar al ganador. Los más de diez mil inscritos en la comunidad Slayer podrán votar por su favorito hasta el 13 de abri en www.slayerencolombia.com.

Los votantes mayores de edad también tendrán prelación el 14 de abril para entrar de manera gratuita al Auditorio Lumiere para ver cuál de estas tres bandas consigue su lugar en el escenario antes de Slayer.

Durante la ruidosa fiesta de viernes las bandas tocarán, una tras otra, para jugarse su suerte frente a más de 500 seguidores incondicionales del género.