"Estoy haciendo lo que siempre soñé": Jennifer Lemus

Jennifer Lemus es una hermosa cartagenera de 28 años, de piel blanca, cabello rubio y ojos verdes. A su corta edad estuvo a punto de terminar la carrera de comunicación social, es modelo, participó en el Concurso Nacional de Belleza en 2006 representando a Bolívar y estudió actuación en Barcelona.

Jennifer, desde muy pequeña, soñó con mostrar su talento ante el mundo, quería ser una actriz reconocida como aquellas que veía todas las noches en la pantalla del televisor.

Comenzó la carrera de Comunicación Social en la Universidad de la Sabana, pero faltando cuatro meses para graduarse decidió que la comunicación no era lo suyo.

“Un día en la universidad en una clase electiva me tocó de profesora una actriz muy famosa y yo le conté que mi sueño era ser actriz y quería ir a España a estudiar, pero nadie me había dicho que era buena, entonces me puso a improvisar. Cuando terminé todo el salón se levantó a aplaudirme. Cuando salí llame a mi mamá y le dije: ‘madre, me voy a estudiar a España teatro’, y desde ahí mis padres me apoyaron”.

Estudió teatro en Barcelona en la Escuela Internacional de Teatro Berty Tovías, la técnica Jacques Lecoq. Luego viajó a Madrid a estudiar cine. Cuando se sintió académicamente preparada regresó a Colombia y trabajó en distintas producciones en Bogotá como: “Pobres Ricos”, “Amor sincero” y “Amor de Carnaval”.

Regresó a Miami en 2013 en busca de una ciudad que le ofreciera la calidez de su natal Cartagena y donde pudiera ejercer su carrera de actuación.

“Empezar aquí no ha sido nada fácil, me tocó comenzar de cero a pesar de que ya tenía cierta experiencia en Colombia, pero aquí no vale ser lindo y llegar con una hoja de vida hecha, debes demostrar que tienes talento y solo así se te van abriendo las puertas, es más, ya hice un protagónico con una productora Nirvana Films que se llamó ‘La belleza interior’. Esta producción relata la vida de una Miss Universo”, cuenta.

Además participó en varios capítulos de la serie “La fan”, de la cadena Telemundo, dirigida por el actor y director Miguel Varoni.

Esta bella mujer se considera una persona de corazón noble, humilde y luchadora que ha superado todos los obstáculos, cada propósito que se ha propuesto lo ha cumplido en su totalidad. “Dentro de cinco años me veo haciendo cine en Los Ángeles y haciendo películas con caballos ya que me encantan esos animales, soy equitadora y me encantaría poder mezclar mis dos pasiones”.

Jennifer asegura que lo único que le falta por cumplir es ganarse un Óscar y entre risas menciona casarse.